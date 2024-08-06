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МИД Финляндии призвал своих граждан покинуть Ливан

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МИД Финляндии призвал своих граждан покинуть Ливан на фоне угрозы эскалации конфликта на Ближнем востоке. Об этом сообщает специальный сайт для путешественников Matkustustiedotteet.

«Финнам, находящимся в Ливане, рекомендуется немедленно покинуть страну. Из-за ужесточения ситуации авиасообщение сократилось, а также наблюдается множество отмен рейсов. Если ситуация с безопасностью существенно ухудшится, коммерческие рейсы могут полностью прекратиться, а выезд из страны станет значительно сложнее», – говорится в сообщении.

МИД Финляндии также призвал своих граждан быть готовым к задержкам и отменам рейсов, а также к изменению первоначального маршрута полета. В сообщении отмечается, что Ливан можно покинуть и морскими рейсами.

Власти Германии также готовятся к эвакуации своих граждан. В частности, через Кипр. Правительство ФРГ предполагает, что в Ливане находятся более 2000 немцев. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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