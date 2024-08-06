МИД Финляндии призвал своих граждан покинуть Ливан
МИД Финляндии призвал своих граждан покинуть Ливан на фоне угрозы эскалации конфликта на Ближнем востоке. Об этом сообщает специальный сайт для путешественников Matkustustiedotteet.
«Финнам, находящимся в Ливане, рекомендуется немедленно покинуть страну. Из-за ужесточения ситуации авиасообщение сократилось, а также наблюдается множество отмен рейсов. Если ситуация с безопасностью существенно ухудшится, коммерческие рейсы могут полностью прекратиться, а выезд из страны станет значительно сложнее», – говорится в сообщении.
МИД Финляндии также призвал своих граждан быть готовым к задержкам и отменам рейсов, а также к изменению первоначального маршрута полета. В сообщении отмечается, что Ливан можно покинуть и морскими рейсами.
Власти Германии также готовятся к эвакуации своих граждан. В частности, через Кипр. Правительство ФРГ предполагает, что в Ливане находятся более 2000 немцев.