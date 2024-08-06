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ФРГ готовится к эвакуации своих граждан с Ближнего Востока через Кипр

Ведомости

На фоне опасений эскалации конфликта между Израилем и Ираном власти Германии готовятся к эвакуации своих граждан из Ливана и других стран Ближнего Востока через Кипр. Об этом сообщает Кипрская телерадиовещательная корпорация (CyBC).

Агентство сообщает о временном переезде на Кипр сотрудников посольства Швеции в Ливане, которые еще 1 августа получили от своего МИДа инструкции о передислокации из-за ухудшения ситуации с безопасностью. В шведской дипмиссии на Кипре агентству сообщили, что дипломаты из посольства в Бейруте будут находиться на острове как минимум в течение августа, а в случае возникновения необходимости – и дольше.

Журнал Der Spiegel заявлял со ссылкой на источники, что ВВС ФРГ уже несколько дней держат в состоянии готовности небольшой парк транспортных самолетов А400М и соответствующие экипажи на случай эвакуации. По информации журнала, немцев могут забрать в Бейруте, высадить их на соседнем острове Кипр и снова отправиться в сторону ливанской столицы.

Сейчас правительство ФРГ предполагает, что в Ливане находятся более 2000 немцев. Как сообщил на брифинге представитель МИД ФРГ, в кризисном списке внешнеполитического ведомства зарегистрировались 2100 человек.

5 августа госсекретарь США Тони Блинкен предупредил G7 об атаке Ирана и «Хезболлы» на Израиль. Предполагаемый удар Ирана произойдет той же схеме, что и апрельское нападение, считают американские чиновники. Но потенциально атака может стать более масштабной, в том числе ожидается участие ливанской группировки «Хезболла». 

Также 5 августа Мохаммад Касим Османи, член иранского парламента, выступил с угрозой ликвидировать премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в ответ на убийство в Тегеране  главы политбюро палестинского движения «Хамас» Исмаила Хании.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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