ФРГ готовится к эвакуации своих граждан с Ближнего Востока через Кипр

Агентство сообщает о временном переезде на Кипр сотрудников посольства Швеции в Ливане, которые еще 1 августа получили от своего МИДа инструкции о передислокации из-за ухудшения ситуации с безопасностью. В шведской дипмиссии на Кипре агентству сообщили, что дипломаты из посольства в Бейруте будут находиться на острове как минимум в течение августа, а в случае возникновения необходимости – и дольше.