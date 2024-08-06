ФРГ готовится к эвакуации своих граждан с Ближнего Востока через Кипр
На фоне опасений эскалации конфликта между Израилем и Ираном власти Германии готовятся к эвакуации своих граждан из Ливана и других стран Ближнего Востока через Кипр. Об этом сообщает Кипрская телерадиовещательная корпорация (CyBC).
Агентство сообщает о временном переезде на Кипр сотрудников посольства Швеции в Ливане, которые еще 1 августа получили от своего МИДа инструкции о передислокации из-за ухудшения ситуации с безопасностью. В шведской дипмиссии на Кипре агентству сообщили, что дипломаты из посольства в Бейруте будут находиться на острове как минимум в течение августа, а в случае возникновения необходимости – и дольше.
Журнал Der Spiegel заявлял со ссылкой на источники, что ВВС ФРГ уже несколько дней держат в состоянии готовности небольшой парк транспортных самолетов А400М и соответствующие экипажи на случай эвакуации. По информации журнала, немцев могут забрать в Бейруте, высадить их на соседнем острове Кипр и снова отправиться в сторону ливанской столицы.
Сейчас правительство ФРГ предполагает, что в Ливане находятся более 2000 немцев. Как сообщил на брифинге представитель МИД ФРГ, в кризисном списке внешнеполитического ведомства зарегистрировались 2100 человек.
5 августа госсекретарь США Тони Блинкен предупредил G7 об атаке Ирана и «Хезболлы» на Израиль. Предполагаемый удар Ирана произойдет той же схеме, что и апрельское нападение, считают американские чиновники. Но потенциально атака может стать более масштабной, в том числе ожидается участие ливанской группировки «Хезболла».
Также 5 августа Мохаммад Касим Османи, член иранского парламента, выступил с угрозой ликвидировать премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в ответ на убийство в Тегеране главы политбюро палестинского движения «Хамас» Исмаила Хании.