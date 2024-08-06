В Курской области идут бои на границе с Украиной

Позже атаку ВСУ подтвердило Минобороны РФ. По данным ведомства, Украина атаковала регион силами до 300 военнослужащих при поддержке 11 танков и более 20 боевых бронированных машин. В пресс-службе Минобороны добавили, что в район, где проходят столкновения между ВС РФ и ВСУ, выдвинулись резервы российской группировки войск на Курском направлении.