В Курской области идут бои на границе с Украиной
В Курской области идут бои на российско-украинской границе, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.
«В Суджанском и Кореневском районах Курской области идут бои на границе. По врагу наносит удары артиллерия и авиация», – написал он. Смирнов добавил, что ВС РФ поразили 16 единиц техники ВСУ.
Утром 6 августа ВСУ пытались прорвать границу России в Суджанском и Кореневском районах Курской области. Атаку отразили пограничники совместно с подразделениями Вооруженных сил России. В ФСБ назвали произошедшее провокацией со стороны Украины. Смирнов во время заседания оперативного штаба отметил, что ситуация в приграничье остается сложной.
Позже атаку ВСУ подтвердило Минобороны РФ. По данным ведомства, Украина атаковала регион силами до 300 военнослужащих при поддержке 11 танков и более 20 боевых бронированных машин. В пресс-службе Минобороны добавили, что в район, где проходят столкновения между ВС РФ и ВСУ, выдвинулись резервы российской группировки войск на Курском направлении.