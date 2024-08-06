Россия и Иордания призвали к сдержанности из-за ситуации на Ближнем Востоке

Иран и Ливан намерены атаковать Израиль в ближайшее время. Они собираются нанести удары по стране в ответ на гибель главы политбюро палестинского радикального движения «Хамас» Исмаила Хании и одного из командиров вооруженных формирований «Хезболлы» Фуада Шукера. «Хамас» возложил ответственность за убийство Хании на Израиль. Шукер погиб в результате атаки Армии обороны Израиля по Бейруту.