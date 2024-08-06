Россия и Иордания призвали к сдержанности из-за ситуации на Ближнем Востоке
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его иорданский коллега Айман Сафади призвали все стороны конфликта на Ближнем Востоке к сдержанности. Они сделали соответствующие заявления во время телефонного разговора.
«Министры обменялись мнениями о развитии военно-политической ситуации на Ближнем Востоке с акцентом на необходимость прекращения огня в зоне палестино-израильского конфликта и скорейшей деэскалации обстановки в регионе», – говорится в сообщении российского МИДа.
Москва и Амман призывают к сдержанности на Ближнем Востоке, чтобы избежать катастрофических последствий во всем регионе, отметили в МИДе. Стороны намерены продолжать регулярные контакты по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня.
Иран и Ливан намерены атаковать Израиль в ближайшее время. Они собираются нанести удары по стране в ответ на гибель главы политбюро палестинского радикального движения «Хамас» Исмаила Хании и одного из командиров вооруженных формирований «Хезболлы» Фуада Шукера. «Хамас» возложил ответственность за убийство Хании на Израиль. Шукер погиб в результате атаки Армии обороны Израиля по Бейруту.
6 августа лидер ливанской группировки «Хезболла» Хасан Насрулла выступил с обращением. Он уточнил, что атаки по Израилю готовятся из Ирана, Йемена и Ливана. По его словам, у Ливана есть ракетное оружие, которое уничтожит несколько израильских военных заводов «менее чем за один час».