Блинкен: Израилю и Ирану послан сигнал о недопустимости эскалации

6 августа лидер «Хезболлы» Хасан Насрулла сообщил, что совместная атака на Израиль готовится из Ирана, Йемена и Ливана. По его словам, у Ливана есть ракетное оружие, которое уничтожит несколько израильских военных заводов «менее чем за один час». На этом фоне ряд стран призвали своих сограждан воздержаться от поездок в Израиль.