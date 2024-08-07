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Блинкен: Израилю и Ирану послан сигнал о недопустимости эскалации

Ведомости

США с союзниками подали Израилю и Ирану сигнал, что никому не следует идти на дальнейшую эскалацию напряженности. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, пишет ТАСС.

«Мы продолжаем интенсивно работать над снижением напряженности на Ближнем Востоке и предотвращением разрастания конфликта. Последние несколько дней мы поддерживаем постоянные контакты с партнерами в регионе и за его пределами», – сказал он.

Серьезное обострение ситуации на Ближнем Востоке произошло после гибели в конце июля – начале августа командира вооруженных формирований ливанской «Хезболлы» Фуада Шукера, главы политбюро радикального палестинского движения «Хамас» Исмаила Хании и руководителя военного крыла «Хамаса» Мухаммеда Дейфа. Ответственность за их ликвидацию группировки возложили на Израиль.

6 августа лидер «Хезболлы» Хасан Насрулла сообщил, что совместная атака на Израиль готовится из Ирана, Йемена и Ливана. По его словам, у Ливана есть ракетное оружие, которое уничтожит несколько израильских военных заводов «менее чем за один час». На этом фоне ряд стран призвали своих сограждан воздержаться от поездок в Израиль.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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