Блинкен: Израилю и Ирану послан сигнал о недопустимости эскалации
США с союзниками подали Израилю и Ирану сигнал, что никому не следует идти на дальнейшую эскалацию напряженности. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, пишет ТАСС.
«Мы продолжаем интенсивно работать над снижением напряженности на Ближнем Востоке и предотвращением разрастания конфликта. Последние несколько дней мы поддерживаем постоянные контакты с партнерами в регионе и за его пределами», – сказал он.
Серьезное обострение ситуации на Ближнем Востоке произошло после гибели в конце июля – начале августа командира вооруженных формирований ливанской «Хезболлы» Фуада Шукера, главы политбюро радикального палестинского движения «Хамас» Исмаила Хании и руководителя военного крыла «Хамаса» Мухаммеда Дейфа. Ответственность за их ликвидацию группировки возложили на Израиль.
6 августа лидер «Хезболлы» Хасан Насрулла сообщил, что совместная атака на Израиль готовится из Ирана, Йемена и Ливана. По его словам, у Ливана есть ракетное оружие, которое уничтожит несколько израильских военных заводов «менее чем за один час». На этом фоне ряд стран призвали своих сограждан воздержаться от поездок в Израиль.