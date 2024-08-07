МИД России заявил посольству Японии протест из-за совместных с США учений
МИД России заявил посольству Японии решительный протест в связи с проведением 18-26 июля совместных японо-американских учений Orient Shield, следует из сообщения министерства.
«Японской стороне было указано на категорическую недопустимость провокационной военной активности у наших дальневосточных рубежей, которая в Москве рассматривается как потенциальная угроза безопасности России. Выражено предупреждение о принятии адекватных контрмер по укреплению обороноспособности и защите суверенитета России», – сообщает МИД.
В министерстве подчеркнули, что учения проходили в районах острова Хоккайдо, расположенного в непосредственной близости к границам России.
6 августа МИД выслал посла дипломата Молдавии, после того как 1 августа МИД Молдавии объявил персоной нон грата одного сотрудника посольства РФ после появившейся в СМИ информации об обвинении двух молдавских чиновников в шпионаже.