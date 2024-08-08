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Посольство России в Лондоне обратилось к россиянам в связи с беспорядками

Ведомости

Посольство России в Лондоне попросило россиян избегать мест массового скопления людей из-за беспорядков в Великобритании, следует из заявления на сайте диппредставительства.

«В связи с сообщениями в британских СМИ о вероятности продолжения в Великобритании массовых беспорядков, рекомендуем находящимся в Соединенном Королевстве россиянам соблюдать меры предосторожности для обеспечения личной безопасности, по возможности избегать мест массового скопления людей, прежде всего в городах, где такие беспорядки отмечаются в последние дни», – говорится в сообщении.

29 июля протесты вспыхнули в английском Саутпорте, отправной точкой для протестов послужило нападение 17-летнего подростка с ножом на танцевальную студию, в результате чего погибли три девочки, еще около десятка человек получили ранения. Правоохранители задержали преступника, им оказался сын мигрантов из Руанды. Вскоре протесты перекинулись уже в Лондон и другие крупные города Великобритании, а затем и вовсе переросли в беспорядки. 3 августа волнения продолжились с новой силой в Халле, Ливерпуле, Бристоле, Манчестере, Сток-он-Тренте, Блэкпуле и Белфасте – погромщики поджигали общественные здания, дома и машины, выкрикивали исламофобские лозунги. По данным МВД, акции протеста были организованы праворадикальными активистами из, предположительно, «Английской лиги обороны». 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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