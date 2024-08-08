Посольство России в Лондоне обратилось к россиянам в связи с беспорядками

29 июля протесты вспыхнули в английском Саутпорте, отправной точкой для протестов послужило нападение 17-летнего подростка с ножом на танцевальную студию, в результате чего погибли три девочки, еще около десятка человек получили ранения. Правоохранители задержали преступника, им оказался сын мигрантов из Руанды. Вскоре протесты перекинулись уже в Лондон и другие крупные города Великобритании, а затем и вовсе переросли в беспорядки. 3 августа волнения продолжились с новой силой в Халле, Ливерпуле, Бристоле, Манчестере, Сток-он-Тренте, Блэкпуле и Белфасте – погромщики поджигали общественные здания, дома и машины, выкрикивали исламофобские лозунги. По данным МВД, акции протеста были организованы праворадикальными активистами из, предположительно, «Английской лиги обороны».