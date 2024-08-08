Россия и Китай провели консультации по международному праву
Представители России и Китая во время встречи в Москве обсудили вопросы международного права, сообщило министерство иностранных дел КНР.
«7 августа 2024 г. директор департамента договорно-правовых отношений МИД КНР Ма Синьминь и директор правового департамента МИД РФ Максим Мусихин обменялись мнениями по вопросам международного права, представляющим взаимный интерес», – говорится в сообщении ведомства. Других подробностей МИД не приводит.
В мае президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели переговоры в Пекине. По итогам встречи главы государств подписали совместное заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Переговоры прошли в узком и расширенном составах. Всего представителями России и Китая было подписано 10 межправительственных и межведомственных документов.
Путин по итогам переговоров заявил, что Россия и Китай солидарно работают над формированием более справедливого и демократического многополярного мироустройства. Оно, по словам главы России, должно опираться на центральную роль Организации объединенных наций и ее Совета безопасности, международное право, культурноцивилизационное многообразие, выверенный баланс интересов всех участников мирового сообщества.