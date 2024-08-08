Россия и Китай провели консультации по международному праву

Путин по итогам переговоров заявил, что Россия и Китай солидарно работают над формированием более справедливого и демократического многополярного мироустройства. Оно, по словам главы России, должно опираться на центральную роль Организации объединенных наций и ее Совета безопасности, международное право, культурноцивилизационное многообразие, выверенный баланс интересов всех участников мирового сообщества.