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Россия и Китай провели консультации по международному праву

Ведомости

Представители России и Китая во время встречи в Москве обсудили вопросы международного права, сообщило министерство иностранных дел КНР.

«7 августа 2024 г. директор департамента договорно-правовых отношений МИД КНР Ма Синьминь и директор правового департамента МИД РФ Максим Мусихин обменялись мнениями по вопросам международного права, представляющим взаимный интерес», – говорится в сообщении ведомства. Других подробностей МИД не приводит.

В мае президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели переговоры в Пекине. По итогам встречи главы государств подписали совместное заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Переговоры прошли в узком и расширенном составах. Всего представителями России и Китая было подписано 10 межправительственных и межведомственных документов.

Путин по итогам переговоров заявил, что Россия и Китай солидарно работают над формированием более справедливого и демократического многополярного мироустройства. Оно, по словам главы России, должно опираться на центральную роль Организации объединенных наций и ее Совета безопасности, международное право, культурноцивилизационное многообразие, выверенный баланс интересов всех участников мирового сообщества.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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