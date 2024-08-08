Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Вэнс: США не обязаны защищать Европу в случае угрозы конфликта

Ведомости

США не обязаны защищать в Европу в случае угрозы военного конфликта, заявил кандидат в вице-президенты США от республиканцев Джеймс Дэвид Вэнс в интервью изданию Semafor.

«Когда администрация [вице-президента США Камалы] Харрис говорит, что [президент РФ Владимир] Путин пойдет на Германию, если мы его не остановим, во-первых, это неправда, а во-вторых, что это говорит об обороноспособности Германии?» – сказал он, подчеркнув, что Германия должна самостоятельно инвестировать в свою оборону.

Вэнс добавил, что США не должны «служить защитником безопасности Германии». По словам кандидата в вице-президенты, он и кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп сохранят «историческую дружбу» с Европой, но потребуют от европейских стран самодостаточности как в военном отношении, так и способности обеспечивать себя энергоресурсами без участия России.

В июле издание Politico писало, что Трамп в случае победы на выборах может отказаться от расширения НАТО на восток. По словам источников, США сохранят свою авиацию и базы в Германии, Великобритании и Турции, а также военно-морские силы. Кроме того, Трамп намерен сократить обмен данными со странами НАТО. Как сообщили источники Politico, это является частью большого плана по уменьшению поддержки НАТО со стороны США.

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных