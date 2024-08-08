Вэнс: США не обязаны защищать Европу в случае угрозы конфликта
США не обязаны защищать в Европу в случае угрозы военного конфликта, заявил кандидат в вице-президенты США от республиканцев Джеймс Дэвид Вэнс в интервью изданию Semafor.
«Когда администрация [вице-президента США Камалы] Харрис говорит, что [президент РФ Владимир] Путин пойдет на Германию, если мы его не остановим, во-первых, это неправда, а во-вторых, что это говорит об обороноспособности Германии?» – сказал он, подчеркнув, что Германия должна самостоятельно инвестировать в свою оборону.
Вэнс добавил, что США не должны «служить защитником безопасности Германии». По словам кандидата в вице-президенты, он и кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп сохранят «историческую дружбу» с Европой, но потребуют от европейских стран самодостаточности как в военном отношении, так и способности обеспечивать себя энергоресурсами без участия России.
В июле издание Politico писало, что Трамп в случае победы на выборах может отказаться от расширения НАТО на восток. По словам источников, США сохранят свою авиацию и базы в Германии, Великобритании и Турции, а также военно-морские силы. Кроме того, Трамп намерен сократить обмен данными со странами НАТО. Как сообщили источники Politico, это является частью большого плана по уменьшению поддержки НАТО со стороны США.