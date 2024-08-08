Вэнс: США не обязаны защищать Европу в случае угрозы конфликта

В июле издание Politico писало, что Трамп в случае победы на выборах может отказаться от расширения НАТО на восток. По словам источников, США сохранят свою авиацию и базы в Германии, Великобритании и Турции, а также военно-морские силы. Кроме того, Трамп намерен сократить обмен данными со странами НАТО. Как сообщили источники Politico, это является частью большого плана по уменьшению поддержки НАТО со стороны США.