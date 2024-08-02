FT узнала о подготовке ЕС к возможной победе Трампа на выборах президента США

По информации газеты, ЕС разрабатывает стратегию противодействия возможным кардинальным изменениям в Вашингтоне по вопросам свободной торговли и поддержки Украины. В частности, Брюссель обеспокоен, что в случае победы Трамп может ввести «болезненные пошлины на импорт из ЕС», а также прекратить поддержку Украины и заставить Киев согласиться на условия Москвы для прекращения боевых действий. Кроме того, ЕС обеспокоен угрозами Трампа выйти из НАТО.