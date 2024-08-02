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FT узнала о подготовке ЕС к возможной победе Трампа на выборах президента США

Ведомости

Еврокомиссия (ЕК) создала специальную рабочую группу для подготовки к возможному возвращению в Белый дом экс-президента США, кандидата на пост главы государства от республиканцев Дональда Трампа. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источники, осведомленные о задачах группы.

По информации газеты, ЕС разрабатывает стратегию противодействия возможным кардинальным изменениям в Вашингтоне по вопросам свободной торговли и поддержки Украины. В частности, Брюссель обеспокоен, что в случае победы Трамп может ввести «болезненные пошлины на импорт из ЕС», а также прекратить поддержку Украины и заставить Киев согласиться на условия Москвы для прекращения боевых действий. Кроме того, ЕС обеспокоен угрозами Трампа выйти из НАТО.

Вместе с тем в задачи группы входит и определение, какое влияние на ЕС может оказать возможное президентство вице-президента США Камалы Харрис. По данным FT, рабочая группа планирует активизировать работу в сентябре и расширить контакты с правительствами стран ЕС, чтобы поделиться оценкой потенциальных уязвимостей ЕС и способами смягчения негативных решений. Газета отмечает, что аналогичная группа для подготовки к возможной победе Трампа была создана в МИД Германии.

15 июля республиканская партия официально выдвинула Трампа кандидатом в президенты США. А 21 июля действующий президент США Джо Байден заявил о выходе из предвыборной гонки и поддержал Харрис в качестве кандидата от демократической партии.

Национальный комитет демократов назвал Харрис единственным претендентом на номинацию кандидата в президенты страны от демократической партии, который удовлетворяет необходимым требованиям. Голосование по утверждению ее кандидатуры пройдет с 1 по 5 августа. А съезд демпартии, где процесс завершится официально, – с 19 по 22 августа.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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