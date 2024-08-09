WP: Израиль опасается, что арабские страны не помогут противостоять атаке Ирана
Власти Израиля опасаются, что Иордания, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) не будут участвовать в отражении предполагаемого удара Ирана по стране. Об этом сообщает газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.
Арабские страны помогли Израилю перехватить 99% из более чем 300 беспилотников, запущенных из Ирана 13 апреля. Четыре месяца спустя, когда Иран пообещал ответить на убийство главы политбюро радикального палестинского движения «Хамас» Исмаила Хании в иранской столице, Израиль оказался в изоляции, что может сделать страну более уязвимой, считают собеседники издания.
«Еще в апреле арабские страны преуменьшали свою роль в предотвращении иранской атаки, боясь возмездия со стороны Тегерана и не желая, чтобы их считали поддерживающими Израиль в период гнева общественности по поводу человеческих жертв военных действий в секторе Газа. Сейчас эти опасения усилились», – говорится в сообщении.
Высокопоставленный израильский чиновник уточнил, что подобные заявления «вызывают серьезную тревогу». Источники газеты также выражают опасения, что даже при поддержке США системы противовоздушной обороны Израиля могут оказаться не в состоянии в полной мере противостоять массированной атаке Ирана.
Обострение ситуации на Ближнем Востоке началось в связи с гибелью в конце июля – начале августа командира вооруженных формирований «Хезболлы» Фуада Шукера, Хании и руководителя военного крыла «Хамаса» Мухаммеда Дейфа. Ответственность за их ликвидацию группировки возложили на Израиль. 3 августа Корпус стражей исламской революции (КСИР) пообещал отомстить за смерть Хании в соответствующее время и в соответствующем месте.
Бои в секторе Газа продолжаются с 7 октября 2023 г. после нападения палестинской группировки «Хамас» на южные территории Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи». Число погибших за более чем полгода боевых действий превысило 39 000 человек.