Власти ФРГ не имеют данных о применении ВСУ немецкого оружия в Курской области

8 августа Bild сообщало, что ВСУ используют немецкие танки в Курской области. В этот же день глава комитета по обороне немецкого бундестага Маркус Фабер заявил, что после передачи оружия Украине оно становится украинским. По его словам, под этот принцип попадают в том числе танки Leopard 2, передавало «РИА Новости».