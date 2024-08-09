Власти ФРГ не имеют данных о применении ВСУ немецкого оружия в Курской области
Правительство Германии не располагает собственной информацией о применении украинской армией немецкого оружия в Курской области, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на власти ФРГ.
На соответствующий запрос агентства в правительстве назвали сообщения о применении в Курской области немецкого оружия противоречивыми и отметили, что «приняли к сведению» сообщения «по этому вопросу».
8 августа Bild сообщало, что ВСУ используют немецкие танки в Курской области. В этот же день глава комитета по обороне немецкого бундестага Маркус Фабер заявил, что после передачи оружия Украине оно становится украинским. По его словам, под этот принцип попадают в том числе танки Leopard 2, передавало «РИА Новости».
15 июля Munchner Merkur сообщало, что Германия тайно передала Украине 39 танков, средства противовоздушной обороны (ПВО) IRIS-T и установки Himars. Уточнялось, что Украина получила танки Leopard 1A5 и боевые машины пехоты (БМП) Marder.
Утром 6 августа украинская армия атаковала российскую границу в Курской области. 9 августа МЧС России отнесло обстановку в регионе к ЧС федерального характера.
Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила, что удары по Курской области с применением американского оружия соответствуют политике США.
Москва неоднократно критиковала поставки вооружения Украине и требовала прекратить их. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что действия Запада лишь затягивают конфликт, но не могут изменить ход спецоперации.