СМИ: Германия могла передать Украине более 30 танков

На прошлой неделе Украина получила от Германии танки Leopard 1A5 и боевые машины пехоты (БМП) Marder. Отмечается, что общее количество поставленных БМП выросло до 120 штук, а количество танков – до 50 единиц. Помимо этого, Германия также поставила системы ПВО IRIS-T SLM и IRIS-T SLS. Портал обращает внимание, что в списке военной помощи Украине появились и три реактивные системы залпового огня Himars.