СМИ: Германия могла передать Украине более 30 танков
Германия тайно передала Украине 39 танков, средства противовоздушной обороны (ПВО) IRIS-T и установки Himars. Об этом сообщает Munchner Merkur со ссылкой на данные Федерального правительства Германии.
На прошлой неделе Украина получила от Германии танки Leopard 1A5 и боевые машины пехоты (БМП) Marder. Отмечается, что общее количество поставленных БМП выросло до 120 штук, а количество танков – до 50 единиц. Помимо этого, Германия также поставила системы ПВО IRIS-T SLM и IRIS-T SLS. Портал обращает внимание, что в списке военной помощи Украине появились и три реактивные системы залпового огня Himars.
20 июня стало известно, что немецкий оборонный концерн Rheinmetall получил заказ на поставку боеприпасов калибра 155 мм на сумму до 8,5 млрд евро. Поставки начнутся в начале 2025 г. Основным покупателем станет ФРГ, которая обеспечит часть поставок на Украину. Участниками заказа также стали Нидерланды, Эстония и Дания.
1 июля последовал другой крупнейший в истории концерна заказ – 6500 военных грузовиков на 3,5 млрд евро. На первом этапе дочернее предприятие Rheinmetall должно поставить вооруженным силам Германии более 610 грузовиков на сумму в 312 млрд евро, 250 из них должны быть переданы в этом году.
Россия неоднократно критиковала поставки вооружения Украине и требовала прекратить их. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что действия Запада лишь затягивают конфликт, но не могут изменить ход спецоперации.