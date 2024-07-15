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СМИ: Германия могла передать Украине более 30 танков

Ведомости

Германия тайно передала Украине 39 танков, средства противовоздушной обороны (ПВО) IRIS-T и установки Himars. Об этом сообщает Munchner Merkur со ссылкой на данные Федерального правительства Германии.

На прошлой неделе Украина получила от Германии танки Leopard 1A5 и боевые машины пехоты (БМП) Marder. Отмечается, что общее количество поставленных БМП выросло до 120 штук, а количество танков – до 50 единиц. Помимо этого, Германия также поставила системы ПВО IRIS-T SLM и IRIS-T SLS. Портал обращает внимание, что в списке военной помощи Украине появились и три реактивные системы залпового огня Himars.

20 июня стало известно, что немецкий оборонный концерн Rheinmetall получил заказ на поставку боеприпасов калибра 155 мм на сумму до 8,5 млрд евро. Поставки начнутся в начале 2025 г. Основным покупателем станет ФРГ, которая обеспечит часть поставок на Украину. Участниками заказа также стали Нидерланды, Эстония и Дания.

1 июля последовал другой крупнейший в истории концерна заказ – 6500 военных грузовиков на 3,5 млрд евро. На первом этапе дочернее предприятие Rheinmetall должно поставить вооруженным силам Германии более 610 грузовиков на сумму в 312 млрд евро, 250 из них должны быть переданы в этом году.

Россия неоднократно критиковала поставки вооружения Украине и требовала прекратить их. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что действия Запада лишь затягивают конфликт, но не могут изменить ход спецоперации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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