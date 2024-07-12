Пентагон пригрозил разрешить Украине бить ракетами ATACMS вглубь России
Соединенные Штаты запрещают вооруженным силам Украины (ВСУ) наносить удары ракетами ATACMS вглубь России, но ситуация может измениться, заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.
«Прямо сейчас мы не санкционируем применение ATACMS для глубоких ударов... в пределах России», – сказала она (цитата по «РИА Новости»).
Сингх отметила, что прежде власти США изменили правила применения американского оружия возле Харькова. Она не исключила вероятность того, что ограничения будут смягчены и для других районов.
12 июля президент США Джо Байден заявил, что в расширении географии ударов вглубь России нет смысла. «Если бы он [президент Украины Владимир Зеленский] мог ударить по Москве, ударить по Кремлю, был бы в этом смысл? Не было бы», – сказал американский лидер.
Днем ранее советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что власти США не планируют разрешать Украине наносить удары вглубь территории России. Он отметил, что Соединенные Штаты не намерены делать никаких объявлений на этот счет, несмотря на призывы президента Украины Владимира Зеленского разрешить Киеву наносить удары дальностью до 500 км.
В конце мая Байден тайно разрешил Украине наносить удары американским оружием по территории России – исключительно в районе Харькова. При этом Киеву не разрешено бить по гражданской инфраструктуре или вглубь России.
21 июня The Washington Post со ссылкой на источники писала, что США разрешили Украине использовать американское оружие для ударов по России на расстоянии до 100 км от границы. По данным Associated Press, Украина добивается отмены ограничения и на использование дальнобойных ракет ATACMS для ударов по России. 3 июля помощник госсекретаря США по вопросам Европы Джеймс О’Брайен заявлял, что США позволят ВСУ увеличить дальность ударов по России в случае расширения российского наступления на Украине.
Президент РФ Владимир Путин отмечал, что Кремль может дать асимметричный ответ на поставки западного дальнобойного оружия Украине для ударов по российской территории. По его словам, поставки могут идти в те регионы мира, «где будут наноситься удары по чувствительным объектам тех стран, которые делают это в отношении России».