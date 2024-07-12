Пентагон пригрозил разрешить Украине бить ракетами ATACMS вглубь России

21 июня The Washington Post со ссылкой на источники писала, что США разрешили Украине использовать американское оружие для ударов по России на расстоянии до 100 км от границы. По данным Associated Press, Украина добивается отмены ограничения и на использование дальнобойных ракет ATACMS для ударов по России. 3 июля помощник госсекретаря США по вопросам Европы Джеймс О’Брайен заявлял, что США позволят ВСУ увеличить дальность ударов по России в случае расширения российского наступления на Украине.