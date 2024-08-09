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Депутат Водолацкий исключил переговоры с Киевом после атаки на Курскую область

Ведомости

Вопрос о российско-украинских переговорах больше не должен обсуждаться из-за того, что вооруженные силы Украины атаковали Курскую область. Об этом «Национальной службе новостей» заявил депутат Госдумы Виктор Водолацкий («Единая Россия»).

«После того как террористы зашли на территорию Курской области, вопрос о переговорах должен сняться, потому что с подонками переговоры вести нельзя. Им нельзя верить», – заявил парламентарий.

Курская область находится под массированной атакой украинских военных с 6 августа. В результате боевых действий в регионе пострадали 66 человек, в том числе девять детей. Известно о пяти погибших из числа мирных жителей. Российские власти считают происходящее актом терроризма. 9 августа обстановка в Курской области была признана ЧС федерального характера, в регион подтягиваются резервы Вооруженных сил РФ.

Россия ведет специальную военную операцию на Украине с 24 февраля 2022 г. Президент РФ Владимир Путин 14 июня этого года заявил, что переговоры об урегулировании конфликта могут быть начаты при соблюдении ряда условий. В частности, если Украина выведет войска из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и признает их российскими. Киев инициативу отверг. Но уже в конце июля в интервью ВВС президент Украины Владимир Зеленский допустил возможность переговоров.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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