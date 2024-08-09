Депутат Водолацкий исключил переговоры с Киевом после атаки на Курскую область
Вопрос о российско-украинских переговорах больше не должен обсуждаться из-за того, что вооруженные силы Украины атаковали Курскую область. Об этом «Национальной службе новостей» заявил депутат Госдумы Виктор Водолацкий («Единая Россия»).
«После того как террористы зашли на территорию Курской области, вопрос о переговорах должен сняться, потому что с подонками переговоры вести нельзя. Им нельзя верить», – заявил парламентарий.
Курская область находится под массированной атакой украинских военных с 6 августа. В результате боевых действий в регионе пострадали 66 человек, в том числе девять детей. Известно о пяти погибших из числа мирных жителей. Российские власти считают происходящее актом терроризма. 9 августа обстановка в Курской области была признана ЧС федерального характера, в регион подтягиваются резервы Вооруженных сил РФ.
Россия ведет специальную военную операцию на Украине с 24 февраля 2022 г. Президент РФ Владимир Путин 14 июня этого года заявил, что переговоры об урегулировании конфликта могут быть начаты при соблюдении ряда условий. В частности, если Украина выведет войска из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и признает их российскими. Киев инициативу отверг. Но уже в конце июля в интервью ВВС президент Украины Владимир Зеленский допустил возможность переговоров.