В ночь на 10 августа экипажи истребителей Су-30см и Су-35с нанесли удар по скоплению живой силы и военной техники ВСУ в Курской области. Минобороны сообщало, что удар наносился авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции. За последние сутки Вооруженные силы (ВС) России в районах Ивашковского, Малой Локни, Ольговки также пресекли попытки прорыва мобильных групп ВСУ вглубь российской территории.