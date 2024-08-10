ВС России ударили «Искандером» по командному пункту ВСУ в Курской области

ВС России ударили «Искандером» по командному пункту ВСУ в Курской областиВ результате удара уничтожен командный состав подразделения бригады, заявили в Минобороны
Расчет ракетного комплекса «Искандер-М» нанес удар по командному пункту украинского подразделения в в приграничном районе Курской области, сообщила пресс-служба Минобороны России.
«Удар нанес расчет оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М". Ракетчики били по разведанному месту, где располагался командный пункт подразделения 22-й отдельной механизированной бригады ВСУ в приграничном районе Курской области», – говорится в сообщении.
В результате удара был уничтожен командный состав подразделения бригады в количестве 15 человек, добавили в оборонном ведомстве.
В ночь на 10 августа экипажи истребителей Су-30см и Су-35с нанесли удар по скоплению живой силы и военной техники ВСУ в Курской области. Минобороны сообщало, что удар наносился авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции. За последние сутки Вооруженные силы (ВС) России в районах Ивашковского, Малой Локни, Ольговки также пресекли попытки прорыва мобильных групп ВСУ вглубь российской территории.
ВСУ атаковали Курскую область рано утром 6 августа, туда перебрасываются резервы российской армии из других областей. 9 августа обстановка в регионе была отнесена к чрезвычайной ситуации федерального характера, а 10 августа там ввели режим контртеррористической операции (КТО).