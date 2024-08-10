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ВС России ударили «Искандером» по командному пункту ВСУ в Курской области

В результате удара уничтожен командный состав подразделения бригады, заявили в Минобороны
Ведомости

Расчет ракетного комплекса «Искандер-М» нанес удар по командному пункту украинского подразделения в  в приграничном районе Курской области, сообщила пресс-служба Минобороны России.

«Удар нанес расчет оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М". Ракетчики били по разведанному месту, где располагался командный пункт подразделения 22-й отдельной механизированной бригады ВСУ в приграничном районе Курской области», – говорится в сообщении.

В результате удара был уничтожен командный состав подразделения бригады в количестве 15 человек, добавили в оборонном ведомстве.

В ночь на 10 августа экипажи истребителей Су-30см и Су-35с нанесли удар по скоплению живой силы и военной техники ВСУ в Курской области. Минобороны сообщало, что удар наносился авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции. За последние сутки Вооруженные силы (ВС) России в районах Ивашковского, Малой Локни, Ольговки также пресекли попытки прорыва мобильных групп ВСУ вглубь российской территории.

ВСУ атаковали Курскую область рано утром 6 августа, туда перебрасываются резервы российской армии из других областей. 9 августа обстановка в регионе была отнесена к чрезвычайной ситуации федерального характера, а 10 августа там ввели режим контртеррористической операции (КТО).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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