Президент Палестины посетит Россию 12 августа
Президент Палестины Махмуд Аббас прибудет в Россию 12 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на посольство частично признанного государства.
Программа визита Аббаса уже согласована, отметили в посольстве. По информации агентства, визит президента Палестины продлится два дня.
В июле стало известно, что Аббас предположительно будет находиться в России 12-14 августа, а 13 августа он рассчитывает встретиться с президентом России Владимиром Путиным. 19 июля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что подготовка визита лидера Палестины в Россию находится на завершающем этапе.
В ноябре 2023 г. в Кремле сообщили о переносе визита лидера Палестины в Россию. Поездка Аббаса в РФ была анонсирована еще до обострения ситуации на Ближнем Востоке, когда 7 октября группировка «Хамас» напала на южные районы Израиля.
Очередное обострение конфликта в регионе началось в связи с гибелью в конце июля – начале августа командира вооруженных формирований «Хезболлы» Фуада Шукера, главы политбюро радикального палестинского движения «Хамас» Исмаила Хании и руководителя военного крыла «Хамаса» Мухаммеда Дейфа. Ответственность за их ликвидацию группировки возложили на Израиль.