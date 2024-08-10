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Президент Палестины посетит Россию 12 августа

Ведомости

Президент Палестины Махмуд Аббас прибудет в Россию 12 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на посольство частично признанного государства.

Программа визита Аббаса уже согласована, отметили в посольстве. По информации агентства, визит президента Палестины продлится два дня.

В июле стало известно, что Аббас предположительно будет находиться в России 12-14 августа, а 13 августа он рассчитывает встретиться с президентом России Владимиром Путиным. 19 июля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что подготовка визита лидера Палестины в Россию находится на завершающем этапе.

В ноябре 2023 г. в Кремле сообщили о переносе визита лидера Палестины в Россию. Поездка Аббаса в РФ была анонсирована еще до обострения ситуации на Ближнем Востоке, когда 7 октября группировка «Хамас» напала на южные районы Израиля.

Очередное обострение конфликта в регионе началось в связи с гибелью в конце июля – начале августа командира вооруженных формирований «Хезболлы» Фуада Шукера, главы политбюро радикального палестинского движения «Хамас» Исмаила Хании и руководителя военного крыла «Хамаса» Мухаммеда Дейфа. Ответственность за их ликвидацию группировки возложили на Израиль.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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