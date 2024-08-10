Президент Палестины посетит Россию 12 августа

В ноябре 2023 г. в Кремле сообщили о переносе визита лидера Палестины в Россию. Поездка Аббаса в РФ была анонсирована еще до обострения ситуации на Ближнем Востоке, когда 7 октября группировка «Хамас» напала на южные районы Израиля.