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РФ и Индия работают над увольнением индийцев с российской военной службы

Ведомости

Россия и Индия работают по скорейшему выявлению и увольнению индийцев, поступивших на российскую военную службу. Об этом сообщило посольство России в Нью-Дели.

«Посольство подчеркивает, что правительство РФ никогда не участвовало ни в каких публичных или скрытых кампаниях, тем более в мошеннических схемах по привлечению граждан Индии на военную службу в России», – говорится в сообщении (цитата по ТАСС).

Посольство РФ получило многочисленные запросы с просьбой прокомментировать вопрос о индийцах, которые находятся на службе в Вооруженных силах (ВС) России, поскольку в ходе спецоперации на Украине были случаи их гибели. В российском дипведомстве выразили соболезнования правительству Индии и семьям погибших. Там добавили, что работают по увольнению граждан Индии, все договорные обязательства перед ними и компенсационные выплаты будут выполнены в полном объеме.

9 июля замминистра иностранных дел Индии Винай Кватра сообщил, что граждан страны уволят из российской армии и отправят на родину.

По его словам, премьер-министр Индии Нарендра Моди на встрече с президентом России Владимиром Путиным «очень решительно поднял этот вопрос и сказал, что мы должны попытаться вернуть всех граждан обратно в Индию как можно скорее». Телеканал NDTV со ссылкой на источники сообщил, что российская сторона будет содействовать возвращению граждан Индии, заключивших контракт с ВС РФ, в их страну.

Официальный визит Моди в Москву прошел 8 и 9 июля. Индийский премьер посетил Россию впервые с 2019 г. Последний раз он встречался с Путиным на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде в сентябре 2022 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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