РФ и Индия работают над увольнением индийцев с российской военной службы
Россия и Индия работают по скорейшему выявлению и увольнению индийцев, поступивших на российскую военную службу. Об этом сообщило посольство России в Нью-Дели.
«Посольство подчеркивает, что правительство РФ никогда не участвовало ни в каких публичных или скрытых кампаниях, тем более в мошеннических схемах по привлечению граждан Индии на военную службу в России», – говорится в сообщении (цитата по ТАСС).
Посольство РФ получило многочисленные запросы с просьбой прокомментировать вопрос о индийцах, которые находятся на службе в Вооруженных силах (ВС) России, поскольку в ходе спецоперации на Украине были случаи их гибели. В российском дипведомстве выразили соболезнования правительству Индии и семьям погибших. Там добавили, что работают по увольнению граждан Индии, все договорные обязательства перед ними и компенсационные выплаты будут выполнены в полном объеме.
9 июля замминистра иностранных дел Индии Винай Кватра сообщил, что граждан страны уволят из российской армии и отправят на родину.
По его словам, премьер-министр Индии Нарендра Моди на встрече с президентом России Владимиром Путиным «очень решительно поднял этот вопрос и сказал, что мы должны попытаться вернуть всех граждан обратно в Индию как можно скорее». Телеканал NDTV со ссылкой на источники сообщил, что российская сторона будет содействовать возвращению граждан Индии, заключивших контракт с ВС РФ, в их страну.
Официальный визит Моди в Москву прошел 8 и 9 июля. Индийский премьер посетил Россию впервые с 2019 г. Последний раз он встречался с Путиным на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде в сентябре 2022 г.