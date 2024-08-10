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В Германии заявили о появлении российского Ил-20М в зоне Балтийского моря

Ведомости

Истребители НАТО были подняты в небо по тревоге из-за появления в регионе Балтийского моря российского самолета Ил-20М, говорится в заявлении ВВС Германии. Оно опубликовано в соцсети X.

Истребители поднялись из немецкого города Лаге, а также Швеции и миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства в зоне Балтийского моря. Самолеты сопроводили российский Ил-20М, он двигался не в соответствии с планом полетов и не поддерживал связь с авиадиспетчерскими службами, отмечается в заявлении.

В 2023 г. военно-воздушные силы НАТО более 300 раз направляли истребители для перехвата российских военных самолетов, замеченных в непосредственной близости воздушного пространства стран – членов альянса. В альянсе уточняли, что перехваты происходили в случае приближения военных самолетов РФ «непредсказуемым образом». Истребители организации поднимались по всей Европе, большинство из них – над Балтийским морем.

В июне пограничная охрана Финляндии заявила, что 10 июня воздушное пространство республики нарушили четыре самолета России. В тот же день Минобороны России сообщило о выполнении плановых полетов над нейтральными водами Балтийского, Баренцева и Норвежского морей.  В ведомстве неоднократно подчеркивали, что все полеты выполняются в строгом соответствии с международными правилами.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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