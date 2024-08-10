В Германии заявили о появлении российского Ил-20М в зоне Балтийского моря

В июне пограничная охрана Финляндии заявила, что 10 июня воздушное пространство республики нарушили четыре самолета России. В тот же день Минобороны России сообщило о выполнении плановых полетов над нейтральными водами Балтийского, Баренцева и Норвежского морей. В ведомстве неоднократно подчеркивали, что все полеты выполняются в строгом соответствии с международными правилами.