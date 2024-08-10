В Германии заявили о появлении российского Ил-20М в зоне Балтийского моря
Истребители НАТО были подняты в небо по тревоге из-за появления в регионе Балтийского моря российского самолета Ил-20М, говорится в заявлении ВВС Германии. Оно опубликовано в соцсети X.
Истребители поднялись из немецкого города Лаге, а также Швеции и миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства в зоне Балтийского моря. Самолеты сопроводили российский Ил-20М, он двигался не в соответствии с планом полетов и не поддерживал связь с авиадиспетчерскими службами, отмечается в заявлении.
В 2023 г. военно-воздушные силы НАТО более 300 раз направляли истребители для перехвата российских военных самолетов, замеченных в непосредственной близости воздушного пространства стран – членов альянса. В альянсе уточняли, что перехваты происходили в случае приближения военных самолетов РФ «непредсказуемым образом». Истребители организации поднимались по всей Европе, большинство из них – над Балтийским морем.
В июне пограничная охрана Финляндии заявила, что 10 июня воздушное пространство республики нарушили четыре самолета России. В тот же день Минобороны России сообщило о выполнении плановых полетов над нейтральными водами Балтийского, Баренцева и Норвежского морей. В ведомстве неоднократно подчеркивали, что все полеты выполняются в строгом соответствии с международными правилами.