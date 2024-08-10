Эрдоган встретился с сыновьями погибшего лидера «Хамаса»
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял в Стамбуле сыновей погибшего главы политбюро палестинского движения «Хамас» Исмаила Хании – Абдуссалама и Хаммама Ханию, сообщило агентство Anadolu.
Во время встречи глава турецкого государства выразил соболезнования в связи с гибелью Хании.
На встрече присутствовали глава Национальной разведывательной организации Турции (MIT) Ибрагим Калын и главный советник президента Сефер Туран.
Отмечается, что Эрдоган встретился с сыновьями Хании после участия в церемонии открытия в Турции международного аэропорта Чукурова.
Исмаил Хания погиб в ночь на 31 июля в результате авиаудара в Иране. Ответственность за его смерть группировки Ближнего Востока возложили на Израиль. 3 августа Корпус стражей исламской революции (КСИР) пообещал отомстить за него в соответствующее время и в соответствующем месте.