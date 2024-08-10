Эрдоган встретился с сыновьями погибшего лидера «Хамаса»

Исмаил Хания погиб в ночь на 31 июля в результате авиаудара в Иране. Ответственность за его смерть группировки Ближнего Востока возложили на Израиль. 3 августа Корпус стражей исламской революции (КСИР) пообещал отомстить за него в соответствующее время и в соответствующем месте.