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Эрдоган встретился с сыновьями погибшего лидера «Хамаса»

Ведомости

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял в Стамбуле сыновей погибшего главы политбюро палестинского движения «Хамас» Исмаила Хании – Абдуссалама и Хаммама Ханию, сообщило агентство Anadolu.

Во время встречи глава турецкого государства выразил соболезнования в связи с гибелью Хании.

На встрече присутствовали глава Национальной разведывательной организации Турции (MIT) Ибрагим Калын и главный советник президента Сефер Туран.

Отмечается, что Эрдоган встретился с сыновьями Хании после участия в церемонии открытия в Турции международного аэропорта Чукурова.

Исмаил Хания погиб в ночь на 31 июля в результате авиаудара в Иране. Ответственность за его смерть группировки Ближнего Востока возложили на Израиль. 3 августа Корпус стражей исламской революции (КСИР) пообещал отомстить за него в соответствующее время и в соответствующем месте.

Главой политбюро «Хамаса» избран Яхья Синвар, ранее фактически «второй человек в группировке».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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