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The Times назвала атаку на Курскую область самым рискованным решением Зеленского

Ведомости

Атака на Курскую область стала самым рискованным решением президента Украины Владимира Зеленского, пишет британская газета The Times.

Зеленский, по сообщению газеты, «отчаянно стремится перевернуть представление, что Украина проигрывает свою войну». Украинский лидер долгое время оказывал давление на военачальников, чтобы те начали наступление на территорию России.

В материале заявляется, что операция в Курской области может достичь лишь ограниченных целей.

Утром 6 августа ВСУ вторглись на территорию Курской области. 9 августа обстановка в области была отнесена к чрезвычайной ситуации федерального характера. 10 августа в регионе был введен режим контртеррористической операции.

7 августа начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал армии Валерий Герасимов на совещании с президентом Владимиром Путиным заявил, что продвижение украинских бойцов вглубь территории России было остановлено.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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