The Times назвала атаку на Курскую область самым рискованным решением Зеленского
Атака на Курскую область стала самым рискованным решением президента Украины Владимира Зеленского, пишет британская газета The Times.
Зеленский, по сообщению газеты, «отчаянно стремится перевернуть представление, что Украина проигрывает свою войну». Украинский лидер долгое время оказывал давление на военачальников, чтобы те начали наступление на территорию России.
В материале заявляется, что операция в Курской области может достичь лишь ограниченных целей.
Утром 6 августа ВСУ вторглись на территорию Курской области. 9 августа обстановка в области была отнесена к чрезвычайной ситуации федерального характера. 10 августа в регионе был введен режим контртеррористической операции.
7 августа начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал армии Валерий Герасимов на совещании с президентом Владимиром Путиным заявил, что продвижение украинских бойцов вглубь территории России было остановлено.