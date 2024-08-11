Запорожская область направила Курску подразделения аэроразведки и ударных БПЛА
Из Запорожской области в Курскую направлены подразделения аэроразведки и ударных беспилотников, сообщил запорожский губернатор Евгений Балицкий.
«Техническая база наших подразделений позволяет оказать существенную поддержку региону, который подвергается террористическим атакам противника», – написал он в своем Telegram-канале.
В регион, по информации губернатора, вместе с подразделением выехал председатель комитета обороны законодательного собрания Запорожской области. Кроме того, власти проработали вопрос приема семей с детьми на турбазах Азовского побережья, все условия для безопасного нахождения жителей Курской области подготовлены, добавил Балицкий.
Сама Запорожская область продолжает подвергаться обстрелам со стороны украинских военных. 10 августа губернатор сообщил об атаках на город Токмак, в результате которых пострадал мужчина, были повреждены автомобили и ЛЭП. Атаки фиксировались и в Пологовском муниципальном округе.
В Курской области после проникновения на территорию региона украинских военных действует режим ЧС федерального характера, установлен режим КТО. На фоне сложной обстановки из приграничных районов уезжают мирные жители. По последним данным МЧС, за сутки оттуда выехали 8000 человек.