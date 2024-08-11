Запорожская область направила Курску подразделения аэроразведки и ударных БПЛА

Сама Запорожская область продолжает подвергаться обстрелам со стороны украинских военных. 10 августа губернатор сообщил об атаках на город Токмак, в результате которых пострадал мужчина, были повреждены автомобили и ЛЭП. Атаки фиксировались и в Пологовском муниципальном округе.