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Балицкий заявил об обстреле и пожаре на Запорожской АЭС

Ведомости

На объекте Запорожской АЭС в результате обстрела вооруженных сил Украины (ВСУ) произошел пожар, заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

«В результате обстрела города Энергодара со стороны ВСУ произошло возгорание на объекте охладительных систем ЗАЭС», – написал он в своем Telegram-канале.

Балицкий пояснил, что все шесть энергоблоков атомной станции находятся в холодном останове, поэтому угрозы взрыва нет. Радиационный фон в норме. Огнеборцы МЧС занимаются ликвидацией возгорания.

«Прошу сохранять спокойствие, никакой угрозы нет. Вместе с руководством станции держим ситуацию на контроле», – подчеркнул губернатор, призвав жителей доверять только проверенной информации.

Энергодар и расположенная в нем ЗАЭС с конца февраля 2022 г. находятся под контролем России. С тех пор район регулярно подвергается обстрелам и атакам БПЛА со стороны Украины. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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