Балицкий заявил об обстреле и пожаре на Запорожской АЭС
На объекте Запорожской АЭС в результате обстрела вооруженных сил Украины (ВСУ) произошел пожар, заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
«В результате обстрела города Энергодара со стороны ВСУ произошло возгорание на объекте охладительных систем ЗАЭС», – написал он в своем Telegram-канале.
Балицкий пояснил, что все шесть энергоблоков атомной станции находятся в холодном останове, поэтому угрозы взрыва нет. Радиационный фон в норме. Огнеборцы МЧС занимаются ликвидацией возгорания.
«Прошу сохранять спокойствие, никакой угрозы нет. Вместе с руководством станции держим ситуацию на контроле», – подчеркнул губернатор, призвав жителей доверять только проверенной информации.
Энергодар и расположенная в нем ЗАЭС с конца февраля 2022 г. находятся под контролем России. С тех пор район регулярно подвергается обстрелам и атакам БПЛА со стороны Украины.