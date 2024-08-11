Рогов раскрыл подробности атаки ВСУ на Запорожскую АЭС
Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Запорожскую АЭС при помощи дрона-камикадзе, взывав пожар на объекте атомной станции, заявил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты России Владимир Рогов.
«Сегодня около 21:00 боевики ВСУ нанесли удар по Запорожской АЭС при помощи дрона-камикадзе», – написал он в своем Telegram-канале.
По предварительной информации, украинские силовики запустили этот дрон из Никополя Днепропетровской области для нанесения целенаправленного удара по объекту атомной энергетики.
Поздно вечером 11 августа о пожаре на ЗАЭС, который возник в результате обстрела ВСУ, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. Он подчеркнул, что реакторы находятся в холодном простое, то есть не работают, поэтому поводы для беспокойства относительно сложившейся ситуации отсутствуют.
Пресс-служба самой станции позже уточнила, что возгорание не отразилось на работе станции, радиационный фон в норме. Информации о пострадавших не поступало.