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Рогов раскрыл подробности атаки ВСУ на Запорожскую АЭС

Ведомости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Запорожскую АЭС при помощи дрона-камикадзе, взывав пожар на объекте атомной станции, заявил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты России Владимир Рогов.

«Сегодня около 21:00 боевики ВСУ нанесли удар по Запорожской АЭС при помощи дрона-камикадзе», – написал он в своем Telegram-канале.

По предварительной информации, украинские силовики запустили этот дрон из Никополя Днепропетровской области для нанесения целенаправленного удара по объекту атомной энергетики.

Поздно вечером 11 августа о пожаре на ЗАЭС, который возник в результате обстрела ВСУ, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. Он подчеркнул, что реакторы находятся в холодном простое, то есть не работают, поэтому поводы для беспокойства относительно сложившейся ситуации отсутствуют.

Пресс-служба самой станции позже уточнила, что возгорание не отразилось на работе станции, радиационный фон в норме. Информации о пострадавших не поступало.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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