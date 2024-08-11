Рогов раскрыл подробности атаки ВСУ на Запорожскую АЭС

Поздно вечером 11 августа о пожаре на ЗАЭС, который возник в результате обстрела ВСУ, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. Он подчеркнул, что реакторы находятся в холодном простое, то есть не работают, поэтому поводы для беспокойства относительно сложившейся ситуации отсутствуют.