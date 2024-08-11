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Захарова призвала МАГАТЭ отреагировать на обстрел Запорожской АЭС со стороны ВСУ

Ведомости

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова призвала Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) и его руководителя Рафаэля Гросси отреагировать на обстрел Запорожской АЭС со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Где Рафаэль Гросси и все МАГАТЭ? Где хоть какая-то имитация работы этой ооновской структуры на данном критическом направлении», – написала она в своем Telegram-канале.

По ее словам, украинские власти «принялись за ядерный террор континента» после того, как «уничтожили свою страну, угробили народ Украины».

Поздно вечером 11 августа губернатор Запорожской области Евгений Балицкий рассказал об обстреле ЗАЭС со стороны Украины и возникшем после этого пожаре. При этом чиновник подчеркнул, что жителям не стоит беспокоиться, поскольку реакторы станции находятся в режиме холодного простоя, а радиационный фон – в норме. Тушением пожара занимаются сотрудники МЧС.

Согласно предварительной информации, которую озвучил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты России Владимир Рогов, ВСУ запустили дрон-камикадзе из Никополя Днепропетровской области.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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