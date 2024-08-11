Захарова призвала МАГАТЭ отреагировать на обстрел Запорожской АЭС со стороны ВСУ

Поздно вечером 11 августа губернатор Запорожской области Евгений Балицкий рассказал об обстреле ЗАЭС со стороны Украины и возникшем после этого пожаре. При этом чиновник подчеркнул, что жителям не стоит беспокоиться, поскольку реакторы станции находятся в режиме холодного простоя, а радиационный фон – в норме. Тушением пожара занимаются сотрудники МЧС.