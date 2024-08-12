Боррель призвал ввести санкции ЕС против израильских министров
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал ввести санкции против министра нацбезопасности Израиля Итамара Бен-Гвира и главы минфина страны Бецалеля Смотрича, следует из публикации в соцсети Х.
«В то время когда мир настаивает на прекращении огня в Газе, министр Бен-Гвир призывает сократить подачу топлива и помощь гражданскому населению. Как и заявления министра Смотрича, это подстрекательство к военным преступлениям», – написал Боррель.
Глава евродипломатии подчеркнул, что на повестке дня ЕС должны быть санкции против министров. Он призвал Израиль «дистанцироваться от подстрекательств» и добросовестно участвовать в переговорах о прекращении огня при содействии США, Катара и Египта.
9 августа стало известно, что Израиль примет участие в переговорах с палестинским радикальным движением «Хамас» 15 августа. Решение было принято после совместного заявления США, Египта и Катара, которые сообщили о готовности предложить сторонам окончательное предложение по урегулированию конфликта.