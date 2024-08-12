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Пекин призвал не допустить эскалации на фоне ситуации в Курской области

Ведомости

Китай призывает не расширять границы зоны боевых действий и не прибегать к эскалации. Об этом заявил неназванный официальный представитель МИД КНР, комментируя ситуацию в Курской области, его слова приводит агентство «Синьхуа».

«Китай призывает все стороны соблюдать три принципа: не допустить расширения границ зоны боевых действий, эскалации и провокаций», – сказал он. Представитель внешнеполитического ведомства добавил, что Китай продолжит поддерживать связь с международным сообществом и содействовать политическому урегулированию кризиса.

Утром 6 августа ВСУ вторглись на территорию Курской области. Обстановку отнесли к чрезвычайной ситуации федерального характера. В регионе был введен режим контртеррористической операции. Туда перебросили резервы ВС России, они вступили в бой с противником и смогли остановить его продвижение.

12 августа замначальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов сообщил, что ВСУ на Курском направлении несут рекордные потери. За сутки в районе Мартыновки и на Суджанском направлении спецназ «Ахмат» совместно с бойцами 2-й бригады спецназа и ССО МО РФ уничтожили танк, семь БТР-БМП, 13 боевых бронированных машин, грузовой автотранспорт и др.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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