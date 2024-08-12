Пекин призвал не допустить эскалации на фоне ситуации в Курской области
Китай призывает не расширять границы зоны боевых действий и не прибегать к эскалации. Об этом заявил неназванный официальный представитель МИД КНР, комментируя ситуацию в Курской области, его слова приводит агентство «Синьхуа».
«Китай призывает все стороны соблюдать три принципа: не допустить расширения границ зоны боевых действий, эскалации и провокаций», – сказал он. Представитель внешнеполитического ведомства добавил, что Китай продолжит поддерживать связь с международным сообществом и содействовать политическому урегулированию кризиса.
Утром 6 августа ВСУ вторглись на территорию Курской области. Обстановку отнесли к чрезвычайной ситуации федерального характера. В регионе был введен режим контртеррористической операции. Туда перебросили резервы ВС России, они вступили в бой с противником и смогли остановить его продвижение.
12 августа замначальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов сообщил, что ВСУ на Курском направлении несут рекордные потери. За сутки в районе Мартыновки и на Суджанском направлении спецназ «Ахмат» совместно с бойцами 2-й бригады спецназа и ССО МО РФ уничтожили танк, семь БТР-БМП, 13 боевых бронированных машин, грузовой автотранспорт и др.