«Яковлев» представил самолет Як-130М с расширенными боевыми возможностями

«Ожидаем, что модернизированный Як-130М заинтересует, прежде всего, наших иностранных партнеров, которые не планируют покупать более тяжелые и дорогие самолеты. Воплощенные в обновленной машине идеи позволят существенно расширить состав вооружения по сравнению с привычным Як-130. В него, в частности, дополнительно войдут ракеты класса "воздух – воздух" и высокоточные авиационные средства поражения класса "воздух – земля" со спутниковыми и лазерными системами наведения. По сути, самолет станет полноценным легким истребителем, сохраняя при этом учебные функции», – сказал замгендиректора Ростеха Владимир Артяков.