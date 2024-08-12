«Яковлев» представил самолет Як-130М с расширенными боевыми возможностями
На Международном военно-техническом форуме «Армия-2024» ПАО «Яковлев» (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию Ростеха) представил перспективную разработку – самолет Як-130М, создаваемый на базе учебно-боевого Як-130. Основная цель модернизации – расширение боевых возможностей самолета для повышения его конкурентоспособности на внешнем рынке, говорится в пресс-релизе «Яковлева».
«Ожидаем, что модернизированный Як-130М заинтересует, прежде всего, наших иностранных партнеров, которые не планируют покупать более тяжелые и дорогие самолеты. Воплощенные в обновленной машине идеи позволят существенно расширить состав вооружения по сравнению с привычным Як-130. В него, в частности, дополнительно войдут ракеты класса "воздух – воздух" и высокоточные авиационные средства поражения класса "воздух – земля" со спутниковыми и лазерными системами наведения. По сути, самолет станет полноценным легким истребителем, сохраняя при этом учебные функции», – сказал замгендиректора Ростеха Владимир Артяков.
Сейчас завершена разработка конструкторской документации для изготовления опытных образцов по заказу Минпромторга.
«Мы уже начали собирать опытные Як-130М на Иркутском авиационном заводе. Всего для испытаний планируем построить три опытных самолета. Отдельные технические решения в интересах программы Як-130М отрабатываются на существующих опытных самолетах, в том числе на машине, представленной на форуме "Армия-2024"», – отметил генеральный директор ПАО «Яковлев» Андрей Богинский.
В состав самолета Як-130М вводятся системы, существенно повышающие его возможности: бортовая радиолокационная станция БРЛС-130Р, оптико-лазерная теплотелевизионная система СОЛТ-130К, бортовой комплекс обороны «Президент-С130», комплекс средств связи КСС-130.
Новые системы и вооружение обеспечат применение самолета Як-130М в учебных и боевых целях круглосуточно и в сложных метеоусловиях. Учебно-боевой самолет Як-130 разработан в конце-90-х – начале 2000-х гг., первый опытный самолет совершил первый полет в 2004 г. Производится на Иркутском авиазаводе, входящем в «Яковлев». Всего для ВКС России, а также ВВС Алжира, Вьетнама, Бангладеш, Лаоса, Мьянмы, Ирана, Белоруссии и Казахстана построено порядка 200 Як-130.