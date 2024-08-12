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«Яковлев» представил самолет Як-130М с расширенными боевыми возможностями

Ведомости

На Международном военно-техническом форуме «Армия-2024» ПАО «Яковлев» (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию Ростеха) представил перспективную разработку – самолет Як-130М, создаваемый на базе учебно-боевого Як-130. Основная цель модернизации – расширение боевых возможностей самолета для повышения его конкурентоспособности на внешнем рынке, говорится в пресс-релизе «Яковлева».

«Ожидаем, что модернизированный Як-130М заинтересует, прежде всего, наших иностранных партнеров, которые не планируют покупать более тяжелые и дорогие самолеты. Воплощенные в обновленной машине идеи позволят существенно расширить состав вооружения по сравнению с привычным Як-130. В него, в частности, дополнительно войдут ракеты класса "воздух – воздух" и высокоточные авиационные средства поражения класса "воздух – земля" со спутниковыми и лазерными системами наведения. По сути, самолет станет полноценным легким истребителем, сохраняя при этом учебные функции», – сказал замгендиректора Ростеха Владимир Артяков.

Сейчас завершена разработка конструкторской документации для изготовления опытных образцов по заказу Минпромторга.

«Мы уже начали собирать опытные Як-130М на Иркутском авиационном заводе. Всего для испытаний планируем построить три опытных самолета. Отдельные технические решения в интересах программы Як-130М отрабатываются на существующих опытных самолетах, в том числе на машине, представленной на форуме "Армия-2024"», – отметил генеральный директор ПАО «Яковлев» Андрей Богинский.

В состав самолета Як-130М вводятся системы, существенно повышающие его возможности: бортовая радиолокационная станция БРЛС-130Р, оптико-лазерная теплотелевизионная система СОЛТ-130К, бортовой комплекс обороны «Президент-С130», комплекс средств связи КСС-130.

Новые системы и вооружение обеспечат применение самолета Як-130М в учебных и боевых целях круглосуточно и в сложных метеоусловиях. Учебно-боевой самолет Як-130 разработан в конце-90-х – начале 2000-х гг., первый опытный самолет совершил первый полет в 2004 г. Производится на Иркутском авиазаводе, входящем в «Яковлев». Всего для ВКС России, а также ВВС Алжира, Вьетнама, Бангладеш, Лаоса, Мьянмы, Ирана, Белоруссии и Казахстана построено порядка 200 Як-130.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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