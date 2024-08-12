Минобороны РФ: на Курском направлении ВСУ потеряли более 1600 военных
Вооруженные силы Украины (ВСУ) за время боевых действий на Курском направлении потеряли до 1610 военнослужащих. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.
В российском ведомстве также утверждают, что ВСУ потеряли 32 танка, 23 бронетранспортера, 17 боевых машин пехоты, 136 боевых бронированных машин, 47 автомобилей, четыре зенитных ракетных комплекса, пусковую установку реактивной системы залпового огня и 13 орудий полевой артиллерии. О потерях в российской армии не сообщалось.
ВСУ вторглись на территорию Курской области 6 августа. На четвертый день боевых действий обстановка в регионе была отнесена к чрезвычайной ситуации федерального характера. 10 августа в регионе был введен режим контртеррористической операции. В Курскую область переброшены резервы Вооруженных сил (ВС) России.
12 августа врио губернатора региона Алексей Смирнов во время совещания с президентом РФ Владимиром Путиным, силовиками и главами других регионов доложил, что под контролем ВСУ находятся 28 населенных пунктов региона. В них находятся около 2000 человек, о судьбе которых ничего не известно. Всего в результате боевых действий на территории региона 12 человек погибли, ранен 121 человек.