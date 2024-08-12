Минобороны РФ: на Курском направлении ВСУ потеряли более 1600 военных

12 августа врио губернатора региона Алексей Смирнов во время совещания с президентом РФ Владимиром Путиным, силовиками и главами других регионов доложил, что под контролем ВСУ находятся 28 населенных пунктов региона. В них находятся около 2000 человек, о судьбе которых ничего не известно. Всего в результате боевых действий на территории региона 12 человек погибли, ранен 121 человек.