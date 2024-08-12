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В Белоруссии могут ввести уголовную ответственность за оскорбление президента

Ведомости

В Белоруссии могут ввести уголовную ответственность за оскорбление действующего главы государства и экс-президента. Соответствующий законопроект опубликован на национальном правовом интернет-портале республики.

Законопроект на рассмотрение парламента внес президент Белоруссии Александр Лукашенко. Предполагается, что насилие или угроза, а также уничтожение и повреждение имущества, клевета и оскорбление в отношении действующего главы государства и экс-президента будут наказываться лишением свободы от трех до восьми лет либо ограничением свободы на срок от трех до пяти лет.

В законопроекте дополняется пункт про ответственность за «распространение информации о расположении или перемещении подразделений, вооружения, военной техники и боеприпасов» во время проведения контртеррористической операции, а также действия чрезвычайного или военного положения. Нарушителей могут оштрафовать или лишить свободы на срок до шести лет.

11 августа Лукашенко приказал усилить группировку войск на границе с Украиной после того, как над Белоруссией были сбиты украинские беспилотники. Лукашенко также заявил, что подобными действиями Украина демонстрирует нежелание к урегулированию вооруженного конфликта. До этого, в июне, Белоруссия уже перебрасывала армейские подразделения на границу с Украиной для усиления ее охраны.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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