В Белоруссии могут ввести уголовную ответственность за оскорбление президента
В Белоруссии могут ввести уголовную ответственность за оскорбление действующего главы государства и экс-президента. Соответствующий законопроект опубликован на национальном правовом интернет-портале республики.
Законопроект на рассмотрение парламента внес президент Белоруссии Александр Лукашенко. Предполагается, что насилие или угроза, а также уничтожение и повреждение имущества, клевета и оскорбление в отношении действующего главы государства и экс-президента будут наказываться лишением свободы от трех до восьми лет либо ограничением свободы на срок от трех до пяти лет.
В законопроекте дополняется пункт про ответственность за «распространение информации о расположении или перемещении подразделений, вооружения, военной техники и боеприпасов» во время проведения контртеррористической операции, а также действия чрезвычайного или военного положения. Нарушителей могут оштрафовать или лишить свободы на срок до шести лет.
11 августа Лукашенко приказал усилить группировку войск на границе с Украиной после того, как над Белоруссией были сбиты украинские беспилотники. Лукашенко также заявил, что подобными действиями Украина демонстрирует нежелание к урегулированию вооруженного конфликта. До этого, в июне, Белоруссия уже перебрасывала армейские подразделения на границу с Украиной для усиления ее охраны.