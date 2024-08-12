В Белоруссии могут ввести уголовную ответственность за оскорбление президента

11 августа Лукашенко приказал усилить группировку войск на границе с Украиной после того, как над Белоруссией были сбиты украинские беспилотники. Лукашенко также заявил, что подобными действиями Украина демонстрирует нежелание к урегулированию вооруженного конфликта. До этого, в июне, Белоруссия уже перебрасывала армейские подразделения на границу с Украиной для усиления ее охраны.