Литва вручила России ноту протеста из-за акции у литовского посольства в Москве
МИД Литвы вызвал советника посольства России в стране Андрея Гасюка и вручил ему ноту протеста из-за акции возле посольства республики в Москве. Об этом сообщила пресс-служба дипведомства.
Утром 12 августа в Москве четверо неизвестных в масках облили красной краской вход в посольство Литвы в России. По данным литовской стороны, сотрудники полиции, охранявшие вход в посольство, якобы не отреагировали на нападение. МИД республики потребовал от России соблюдения международных обязательств в соответствии со статьей 22 Венской конвенции о защите дипломатических и консульских миссий.
«Министерство иностранных дел Литовской Республики просит Российскую Федерацию незамедлительно принять все необходимые меры для обеспечения защиты и неприкосновенности помещений посольства и его имущества, расследовать акт вандализма и привлечь виновных к ответственности», – говорится в сообщении.
Литовская сторона также запросила объяснения действий сотрудников службы безопасности и обеспечения того, чтобы подобные инциденты не повторялись в будущем.
7 апреля неизвестный бросил в здание посольства России в Литве бутылку с зажигательной смесью. В результате нападения был поврежден фасад здания. На следующий день нападение повторилось.