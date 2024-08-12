Литва вручила России ноту протеста из-за акции у литовского посольства в Москве

Утром 12 августа в Москве четверо неизвестных в масках облили красной краской вход в посольство Литвы в России. По данным литовской стороны, сотрудники полиции, охранявшие вход в посольство, якобы не отреагировали на нападение. МИД республики потребовал от России соблюдения международных обязательств в соответствии со статьей 22 Венской конвенции о защите дипломатических и консульских миссий.