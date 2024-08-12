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Литва вручила России ноту протеста из-за акции у литовского посольства в Москве

Ведомости

МИД Литвы вызвал советника посольства России в стране Андрея Гасюка и вручил ему ноту протеста из-за акции возле посольства республики в Москве. Об этом сообщила пресс-служба дипведомства.

Утром 12 августа в Москве четверо неизвестных в масках облили красной краской вход в посольство Литвы в России. По данным литовской стороны, сотрудники полиции, охранявшие вход в посольство, якобы не отреагировали на нападение. МИД республики потребовал от России соблюдения международных обязательств в соответствии со статьей 22 Венской конвенции о защите дипломатических и консульских миссий.

«Министерство иностранных дел Литовской Республики просит Российскую Федерацию незамедлительно принять все необходимые меры для обеспечения защиты и неприкосновенности помещений посольства и его имущества, расследовать акт вандализма и привлечь виновных к ответственности», – говорится в сообщении.

Литовская сторона также запросила объяснения действий сотрудников службы безопасности и обеспечения того, чтобы подобные инциденты не повторялись в будущем.

7 апреля неизвестный бросил в здание посольства России в Литве бутылку с зажигательной смесью. В результате нападения был поврежден фасад здания. На следующий день нападение повторилось.

9 апреля полиция задержала подозреваемого в нападении на диппредставительство России в Вильнюсе.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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