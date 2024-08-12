Трамп впервые за год опубликовал сообщение в X

В январе 2021 г. после захвата Капитолия аккаунт Трампа в соцсети заблокировали за якобы призывы к насилию. В ноябре 2022 г., когда соцсеть выкупил бизнесмен Илон Маск, политику вернули доступ к его странице. После этого Дональд Трамп опубликовал только один пост – снимок, который сделали во время формальной процедуры ареста по делу о вмешательстве в проведение выборов.