Трамп впервые за год опубликовал сообщение в X
Кандидат в президенты США Дональд Трамп опубликовал на своей странице в X (бывший Twitter) предвыборной ролик. Это первая публикация Трампа на данной платформе с августа 2023 г.
В ролике заявляется, что действующая администрация США пытается забрать у Дональда Трампа свободу. В нем также звучит призыв к борьбе с теневыми структурами во власти страны, а также повторятся призыв «Сделать Америку снова великой», который был основой предвыборной кампании Трампа в 2016 г.
В январе 2021 г. после захвата Капитолия аккаунт Трампа в соцсети заблокировали за якобы призывы к насилию. В ноябре 2022 г., когда соцсеть выкупил бизнесмен Илон Маск, политику вернули доступ к его странице. После этого Дональд Трамп опубликовал только один пост – снимок, который сделали во время формальной процедуры ареста по делу о вмешательстве в проведение выборов.
В 2022 г. Трамп заявлял, что не вернется в соцсеть после сделки Маска по ее покупке и что он останется только на своей платформе Truth Social.