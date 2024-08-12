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Трамп впервые за год опубликовал сообщение в X

Ведомости

Кандидат в президенты США Дональд Трамп опубликовал на своей странице в X (бывший Twitter) предвыборной ролик. Это первая публикация Трампа на данной платформе с августа 2023 г.

В ролике заявляется, что действующая администрация США пытается забрать у Дональда Трампа свободу. В нем также звучит призыв к борьбе с теневыми структурами во власти страны, а также повторятся призыв «Сделать Америку снова великой», который был основой предвыборной кампании Трампа в 2016 г.

В январе 2021 г. после захвата Капитолия аккаунт Трампа в соцсети заблокировали за якобы призывы к насилию. В ноябре 2022 г., когда соцсеть выкупил бизнесмен Илон Маск, политику вернули доступ к его странице. После этого Дональд Трамп опубликовал только один пост – снимок, который сделали во время формальной процедуры ареста по делу о вмешательстве в проведение выборов.

В 2022 г. Трамп заявлял, что не вернется в соцсеть после сделки Маска по ее покупке и что он останется только на своей платформе Truth Social.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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