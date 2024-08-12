Грэм: Украина может нанять вышедших на пенсию американских пилотов F-16

«Украинцы будут искать среди стран НАТО готовых пилотов, которые вышли на пенсию, чтобы помочь им, пока Украина не научит своих пилотов. Таким образом, Киев сможет воспользоваться переданными от союзников самолетами F-16 раньше, пока ее пилоты будут проходить обучение», – сказал Грэм (цитата по «Стране»).