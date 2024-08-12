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Грэм: Украина может нанять вышедших на пенсию американских пилотов F-16

Ведомости

Украина может нанять американских пилотов F-16 на пенсии в то время как будет обучать своих специалистов, заявил сенатор США Линдси Грэм во время визита в Киев.

По словам сенатора, он намерен поднять этот вопрос в беседе с президентом США Джо Байденом.

«Украинцы будут искать среди стран НАТО готовых пилотов, которые вышли на пенсию, чтобы помочь им, пока Украина не научит своих пилотов. Таким образом, Киев сможет воспользоваться переданными от союзников самолетами F-16 раньше, пока ее пилоты будут проходить обучение», – сказал Грэм (цитата по «Стране»).

4 августа президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что страна получила от западных союзников первую партию истребителей F-16. За помощь с этим вопросом он поблагодарил Данию, Нидерланды, США и других партнеров. Газета The Economist писала, что к концу 2024 г. у Украины будет 20 самолетов американского производства.

В этот же день глава администрации Каховского округа Херсонской области Павел Филипчук в своем Telegram-канале сообщил, что первые истребители F-16 были замечены над территорией округа.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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