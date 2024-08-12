Грэм: Украина может нанять вышедших на пенсию американских пилотов F-16
Украина может нанять американских пилотов F-16 на пенсии в то время как будет обучать своих специалистов, заявил сенатор США Линдси Грэм во время визита в Киев.
По словам сенатора, он намерен поднять этот вопрос в беседе с президентом США Джо Байденом.
«Украинцы будут искать среди стран НАТО готовых пилотов, которые вышли на пенсию, чтобы помочь им, пока Украина не научит своих пилотов. Таким образом, Киев сможет воспользоваться переданными от союзников самолетами F-16 раньше, пока ее пилоты будут проходить обучение», – сказал Грэм (цитата по «Стране»).
4 августа президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что страна получила от западных союзников первую партию истребителей F-16. За помощь с этим вопросом он поблагодарил Данию, Нидерланды, США и других партнеров. Газета The Economist писала, что к концу 2024 г. у Украины будет 20 самолетов американского производства.
В этот же день глава администрации Каховского округа Херсонской области Павел Филипчук в своем Telegram-канале сообщил, что первые истребители F-16 были замечены над территорией округа.