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МИД Украины не намерен реагировать на заявления Минска об инциденте с БПЛА

Ведомости

Киев счел нецелесообразным реагировать на заявления Минска, связанные с обнаружением в небе над Белоруссией украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом заявил официальный представитель МИД Украины Георгий Тихий в ходе брифинга, который транслировался на странице внешнеполитического ведомства в соцсети Facebook (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

«Мы выдели эти заявления, тщательно их изучили и анализируем, не видим особой целесообразности реагировать… Мы призываем не нагнетать эти антиукраинские настроения и не создавать впечатление каких-то угроз, которых нет», – сказал Тихий (цитата по «РИА Новости»).

Он добавил, что МИД продолжит следить за действиями и заявлениями Белоруссии и будет реагировать на них «соответствующим образом».

13 августа постоянный представитель Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков, выступая на заседании Совбеза ООН, назвал пересечение украинскими дронами белорусской границы «чрезвычайно серьезным инцидентом», способным привести к радикальной эскалации ситуации. По его словам, это была «очень опасная попытка расширить зону текущего в нашем регионе конфликта», передает «БелТА».

9 августа средства противовоздушной обороны (ПВО) Белоруссии сбили 13 украинских беспилотников в небе над Могилевской областью, сообщал заместитель начальника факультета Генерального штаба Военной академии Белоруссии полковник Андрей Богодель. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что вооруженные силы Украины (ВСУ) нарушили «всякие правила поведения». По его словам, Минск расценивает такие инциденты как провокации, которые не останутся без ответа. В МИД республики вызвали временную поверенную в делах Украины Ольгу Тимуш и потребовали предпринять меры для исключения подобных инцидентов в будущем.

10 августа министр обороны Белоруссии Виктор Хренин сообщил о приказе Лукашенко усилить группировки войск на Гомельском и Мозырском тактических направлениях. Воинские части сил специальных операций, сухопутных и ракетных войск, реактивные системы залпового огня «Полонез» и оперативно-тактические комплексы «Искандер» получили задачи на совершение маршей в назначенные районы.

13 августа пресс-служба белорусского МИДа сообщила, что республика направила обращение председателям Совбеза ООН и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) после инцидента с украинскими беспилотниками. По данным внешнеполитического ведомства страны, позицию Белоруссии опубликуют как официальный документ 78-й сессии Генассамблеи ООН.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

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