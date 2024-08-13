МИД Украины не намерен реагировать на заявления Минска об инциденте с БПЛА

9 августа средства противовоздушной обороны (ПВО) Белоруссии сбили 13 украинских беспилотников в небе над Могилевской областью, сообщал заместитель начальника факультета Генерального штаба Военной академии Белоруссии полковник Андрей Богодель. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что вооруженные силы Украины (ВСУ) нарушили «всякие правила поведения». По его словам, Минск расценивает такие инциденты как провокации, которые не останутся без ответа. В МИД республики вызвали временную поверенную в делах Украины Ольгу Тимуш и потребовали предпринять меры для исключения подобных инцидентов в будущем.