Белоусов провел встречи с представителями Вьетнама, Мьянмы, Лаоса, Мали и ЦАР
Министр обороны России Андрей Белоусов провел встречи с представителями Вьетнама, Мьянмы, Лаоса, Мали и Центральноафриканской Республики (ЦАР), сообщает пресс-служба военного ведомства. Встречи состоялись в рамках международного военно-технического форума «Армия-2024».
Глава военного ведомства провел переговоры с министром национальной обороны Вьетнама Фан Ван Зянгом, министром обороны Мьянмы Тин Аунг Саном, министром обороны Лаоса Тянсамоном Тяннялатом, министром обороны и по делам ветеранов Мали Садио Камарой и министром национальной обороны и восстановления армии ЦАР Клодом-Рамо Биро.
Во время переговоров Белоусов обсудил с иностранными коллегами состояние двустороннего сотрудничества в оборонной сфере и его перспективы. Стороны также обменялись мнениями по международной обстановке и региональной безопасности. Белоусов, в частности, подписал обновленное двустороннее соглашение о военном сотрудничестве по итогам переговоров с министром обороны Лаоса.
Форум «Армия-2024» стартовал 12 августа и продлится до 14 августа. Он проходит на территории парка «Патриот» в Подмосковье. «Армия» сменила формат: организаторы сосредоточились на деловой программе. Также отменены все мероприятия в военных округах, на аэродроме Кубинка и полигоне Алабино, исключены культурно-художественные и развлекательные мероприятия.