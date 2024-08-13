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Белоусов провел встречи с представителями Вьетнама, Мьянмы, Лаоса, Мали и ЦАР

Ведомости

Министр обороны России Андрей Белоусов провел встречи с представителями Вьетнама, Мьянмы, Лаоса, Мали и Центральноафриканской Республики (ЦАР), сообщает пресс-служба военного ведомства. Встречи состоялись в рамках международного военно-технического форума «Армия-2024».

Глава военного ведомства провел переговоры с министром национальной обороны Вьетнама Фан Ван Зянгом, министром обороны Мьянмы Тин Аунг Саном, министром обороны Лаоса Тянсамоном Тяннялатом, министром обороны и по делам ветеранов Мали Садио Камарой и министром национальной обороны и восстановления армии ЦАР Клодом-Рамо Биро.

Во время переговоров Белоусов обсудил с иностранными коллегами состояние двустороннего сотрудничества в оборонной сфере и его перспективы. Стороны также обменялись мнениями по международной обстановке и региональной безопасности. Белоусов, в частности, подписал обновленное двустороннее соглашение о военном сотрудничестве по итогам переговоров с министром обороны Лаоса.

Форум «Армия-2024» стартовал 12 августа и продлится до 14 августа. Он проходит на территории парка «Патриот» в Подмосковье. «Армия» сменила формат: организаторы сосредоточились на деловой программе. Также отменены все мероприятия в военных округах, на аэродроме Кубинка и полигоне Алабино, исключены культурно-художественные и развлекательные мероприятия.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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