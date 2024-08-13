Белоусов провел встречи с представителями Вьетнама, Мьянмы, Лаоса, Мали и ЦАР

Во время переговоров Белоусов обсудил с иностранными коллегами состояние двустороннего сотрудничества в оборонной сфере и его перспективы. Стороны также обменялись мнениями по международной обстановке и региональной безопасности. Белоусов, в частности, подписал обновленное двустороннее соглашение о военном сотрудничестве по итогам переговоров с министром обороны Лаоса.