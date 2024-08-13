Байден не стал комментировал вторжение ВСУ в Курскую область
Президент США Джо Байден не стал комментировать вторжение украинской армии в Курскую область журналистам Белого дома, передает «РИА Новости».
«Я бы предпочел не комментировать это публично», – сказал американский лидер.
13 августа Bloomberg со ссылкой на источники писал, что администрация Байдена и Евросоюз «дали свое благословение на первое военное присутствие на российской земле с начала Второй мировой войны». Агентство также отметило, что союзники по НАТО не делятся сомнениями по поводу вторжения, но считают маловероятным, что украинские силы смогут удержать территорию России, «даже если Москве потребуются недели, чтобы вытеснить их из Курска».
В этот же день пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер сообщил, что Украина заранее не информировала США об атаке ВСУ на Курскую область. По его словам, удары по Курской области с применением американского оружия соответствуют политике США. Он также отметил, что Пентагон находится в контакте с Украиной.
6 августа ВСУ атаковали Курскую область, с тех пор там ведутся боевые действия. 9 августа обстановка в области была отнесена к чрезвычайной ситуации федерального характера, а спустя день в Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В Курскую область были переброшены резервы Вооруженных сил (ВС) России.
12 августа врио губернатора Курской области Алексей Смирнов докладывал в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным, что под контролем ВСУ находятся 28 населенных пунктов. Всего в результате боевых действий в Курской области погибли 12 человек, еще 121 получил ранения.