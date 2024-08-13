Байден не стал комментировал вторжение ВСУ в Курскую область

13 августа Bloomberg со ссылкой на источники писал, что администрация Байдена и Евросоюз «дали свое благословение на первое военное присутствие на российской земле с начала Второй мировой войны». Агентство также отметило, что союзники по НАТО не делятся сомнениями по поводу вторжения, но считают маловероятным, что украинские силы смогут удержать территорию России, «даже если Москве потребуются недели, чтобы вытеснить их из Курска».