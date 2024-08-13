Axios: Блинкен перенес поездку на Ближний Восток из-за нестабильной ситуации

Лидер Палестины Махмуд Аббас 13 августа сообщил, что Иран может принять решение об ответе Израилю в течение ближайших дней или нескольких часов. Он подчеркнул, что Палестина выступает против войны и эскалации в регионе. До этого лидер ливанской группировки «Хезболла» Хасан Насрулла сообщал, что удары по Израилю готовятся из Ирана, Ливана и Йемена.