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Axios: Блинкен перенес поездку на Ближний Восток из-за нестабильной ситуации

Ведомости

Госсекретарь США Энтони Блинкен перенес свою поездку на Ближний Восток из-за неопределенной ситуации в регионе, сообщил корреспондент американского портала Axios Барак Равид на своей странице в соцсети Х.

«Госсекретарь Блинкен отложил свою поездку на Ближний Восток и не поедет в регион сегодня вечером [13 августа], как планировалось, из-за неопределенности ситуации», – написал он, ссылаясь на источники.

На Ближнем Востоке началось очередное обострение ситуации после гибели в конце июля – начале августа командира вооруженных формирований «Хезболлы» Фуада Шукера, главы политбюро радикального палестинского движения «Хамас» Исмаила Хании и руководителя военного крыла «Хамаса» Мухаммеда Дейфа. Ответственность за это группировки возложили на Израиль.

Лидер Палестины Махмуд Аббас 13 августа сообщил, что Иран может принять решение об ответе Израилю в течение ближайших дней или нескольких часов. Он подчеркнул, что Палестина выступает против войны и эскалации в регионе. До этого лидер ливанской группировки «Хезболла» Хасан Насрулла сообщал, что удары по Израилю готовятся из Ирана, Ливана и Йемена.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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