Axios: Блинкен перенес поездку на Ближний Восток из-за нестабильной ситуации
Госсекретарь США Энтони Блинкен перенес свою поездку на Ближний Восток из-за неопределенной ситуации в регионе, сообщил корреспондент американского портала Axios Барак Равид на своей странице в соцсети Х.
«Госсекретарь Блинкен отложил свою поездку на Ближний Восток и не поедет в регион сегодня вечером [13 августа], как планировалось, из-за неопределенности ситуации», – написал он, ссылаясь на источники.
На Ближнем Востоке началось очередное обострение ситуации после гибели в конце июля – начале августа командира вооруженных формирований «Хезболлы» Фуада Шукера, главы политбюро радикального палестинского движения «Хамас» Исмаила Хании и руководителя военного крыла «Хамаса» Мухаммеда Дейфа. Ответственность за это группировки возложили на Израиль.
Лидер Палестины Махмуд Аббас 13 августа сообщил, что Иран может принять решение об ответе Израилю в течение ближайших дней или нескольких часов. Он подчеркнул, что Палестина выступает против войны и эскалации в регионе. До этого лидер ливанской группировки «Хезболла» Хасан Насрулла сообщал, что удары по Израилю готовятся из Ирана, Ливана и Йемена.