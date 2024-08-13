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Аббас: Иран может принять решение об ответе Израилю в ближайшие часы

Ведомости

Иран может принять решение об ответе Израилю в ближайшие часы, сообщил лидер Палестины Махмуд Аббас в интервью агентству ТАСС.

«Решение может быть принято в течение ближайших дней или даже ближайших нескольких часов», – сказал он, подчеркнув, что Палестина против войны. По словам Аббаса, пока нельзя предвидеть, что именно произойдет, но Палестина выступает против эскалации.

Очередное обострение ситуации на Ближнем Востоке началось после гибели в конце июля – начале августа командира вооруженных формирований «Хезболлы» Фуада Шукера, главы политбюро радикального палестинского движения «Хамас» Исмаила Хании и руководителя военного крыла «Хамаса» Мухаммеда Дейфа. Ответственность за это группировки возложили на Израиль.

Иран намерен атаковать Израиль совместно с другими странами. Лидер ливанской группировки «Хезболла» Хасан Насрулла сообщал, что удары по Израилю готовятся из Ирана, Йемена и Ливана. По его словам, у последней страны есть ракетное оружие, которое уничтожит несколько израильских военных заводов «менее чем за один час».

Страны по всему миру призывают своих граждан покинуть Ближний Восток. Канада договорилась о проведении экстренной эвакуации через территорию Кипра 20 000 канадских граждан, проживающих и работающих в Ливане. Посольство США в Бейруте призвало американских граждан, которые решили не покидать Ливан, подготовиться к укрытию в убежищах. 

После новостей о возможной атаке Ирана авиакомпании по всему миру начали отменять рейсы в Израиль.12 августа авиакомпании, входящие в концерн Lufthansa Group, продлили приостановку полетов в Тель-Авив, Тегеран, Бейрут и Амман до 21 августа. Свои рейсы в Израиль также отменили Air India, Delta, United Airlines, Austrian Airlines и Brussels Airlines.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

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