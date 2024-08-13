Аббас: Иран может принять решение об ответе Израилю в ближайшие часы
Иран может принять решение об ответе Израилю в ближайшие часы, сообщил лидер Палестины Махмуд Аббас в интервью агентству ТАСС.
«Решение может быть принято в течение ближайших дней или даже ближайших нескольких часов», – сказал он, подчеркнув, что Палестина против войны. По словам Аббаса, пока нельзя предвидеть, что именно произойдет, но Палестина выступает против эскалации.
Очередное обострение ситуации на Ближнем Востоке началось после гибели в конце июля – начале августа командира вооруженных формирований «Хезболлы» Фуада Шукера, главы политбюро радикального палестинского движения «Хамас» Исмаила Хании и руководителя военного крыла «Хамаса» Мухаммеда Дейфа. Ответственность за это группировки возложили на Израиль.
Иран намерен атаковать Израиль совместно с другими странами. Лидер ливанской группировки «Хезболла» Хасан Насрулла сообщал, что удары по Израилю готовятся из Ирана, Йемена и Ливана. По его словам, у последней страны есть ракетное оружие, которое уничтожит несколько израильских военных заводов «менее чем за один час».
Страны по всему миру призывают своих граждан покинуть Ближний Восток. Канада договорилась о проведении экстренной эвакуации через территорию Кипра 20 000 канадских граждан, проживающих и работающих в Ливане. Посольство США в Бейруте призвало американских граждан, которые решили не покидать Ливан, подготовиться к укрытию в убежищах.
После новостей о возможной атаке Ирана авиакомпании по всему миру начали отменять рейсы в Израиль.12 августа авиакомпании, входящие в концерн Lufthansa Group, продлили приостановку полетов в Тель-Авив, Тегеран, Бейрут и Амман до 21 августа. Свои рейсы в Израиль также отменили Air India, Delta, United Airlines, Austrian Airlines и Brussels Airlines.