Канада готова эвакуировать 20 000 своих граждан из Ливана
Канада договорилась о проведении экстренной эвакуации через территорию Кипра 20 000 канадских граждан, проживающих и работающих в Ливане. Об этом сообщила газета Cyprus Mail.
Соответствующее соглашение было заключено 6 августа министрами иностранных дел двух стран. Канадские вооруженные силы перебросили на территорию Кипра ресурсы, необходимые для эвакуации своих граждан из Ливана, чтобы иметь возможность быстро эвакуировать людей при срыве коммерческого авиасообщения.
Кипр получил запросы на эвакуацию граждан по меньшей мере 10 стран, включая Великобританию.
6 августа The Times of Israel сообщила, что посольство Канады в Израиле эвакуирует семьи дипломатов из страны из-за угрозы возможной атаки со стороны Ирана и его союзников.
12 августа авиакомпании, входящие в концерн Lufthansa Group, продлили приостановку полетов в Тель-Авив, Тегеран, Бейрут и Амман до 21 августа. До этого Lufthansa приостанавливала полеты до 13 августа включительно. Авиакомпании по всему миру начали отменять рейсы в Израиль после новостей о возможной атаке Ирана. Свои рейсы в Израиль также отменили авиакомпании Air India, Delta, United Airlines, Austrian Airlines и Brussels Airlines.
Очередное обострение ситуации на Ближнем Востоке началось после гибели в конце июля – начале августа командира вооруженных формирований «Хезболлы» Фуада Шукера, главы политбюро радикального палестинского движения «Хамас» Исмаила Хании и руководителя военного крыла «Хамаса» Мухаммеда Дейфа. Ответственность за их ликвидацию группировки возложили на Израиль.