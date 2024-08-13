Канада готова эвакуировать 20 000 своих граждан из Ливана

12 августа авиакомпании, входящие в концерн Lufthansa Group, продлили приостановку полетов в Тель-Авив, Тегеран, Бейрут и Амман до 21 августа. До этого Lufthansa приостанавливала полеты до 13 августа включительно. Авиакомпании по всему миру начали отменять рейсы в Израиль после новостей о возможной атаке Ирана. Свои рейсы в Израиль также отменили авиакомпании Air India, Delta, United Airlines, Austrian Airlines и Brussels Airlines.