Lufthansa приостановила полеты в Тель-Авив, Тегеран, Бейрут и Амман
«На основании текущего анализа безопасности Lufthansa Group снова корректирует свои полеты на Ближний Восток. Все рейсы в Амман, Бейрут, Эрбиль, Тегеран и Тель-Авив приостановлены до 13 августа включительно», – говорится в сообщении. Пассажиры, которые забронировали билеты до 20 августа, могут бесплатно отказаться от поездки.
Авиакомпании начали отменять рейсы в Израиль после новостей о возможном ответе Ирана на убийство главы политбюро палестинского радикального движения «Хамас» Исмаила Хании. Свои рейсы в Израиль также отменили авиакомпании Air India, Delta, United Airlines, Austrian Airlines и Brussels Airlines.
Иран и Ливан намерены атаковать Израиль в ближайшее время. 6 августа лидер ливанской группировки «Хезболла» Хасан Насрулла сообщил, что атаки по Израилю готовятся из Ирана, Йемена и Ливана. По его словам, у Ливана есть ракетное оружие, которое уничтожит несколько израильских военных заводов «менее чем за один час».