WSJ: «Железный купол» Израиля может не справиться с атаками Ирана и союзников
Израиль готовится к скоординированной атаке Ирана и его союзников, она может стать самым серьезным испытанием для многоуровневой системы противовоздушной обороны, которой пришлось расширить границы, выйдя за пределы системы «Железный купол». Об этом сообщает The Wall Street Journal.
За последнее десятилетие разработанная в США и Израиле система «Железный купол» стала, как утверждается, ведущей в мире системой, сбивающей ракеты малой дальности и снижающей угрозу от оружия, выпущенного военизированными группировками, в частности «Хамасом», по населенным пунктам. При этом возможности Ирана и базирующейся в Ливане «Хезболлы» – это другой вопрос, указывает издание. У Ирана есть беспилотники и баллистические ракеты, которые «Железный купол» не в состоянии остановить. А «Хезболла» располагает арсеналом из десятков тысяч минометов, ракет и ракет с точным наведением, которые могут угрожать перегрузить оборону страны.
Чтобы противостоять этим атакам, Израиль и США создали большую систему ПВО, которая использует возможности израильских, американских и других ВВС, радарные системы соседних стран и даже арабских государств, чтобы сбивать иранские снаряды. Большая часть действий координируется через Центральное командование, расположенное во Флориде и также имеющее пункт в Катаре, которое отвечает за военные операции США на Ближнем Востоке.
Эта система прошла испытание в апреле, когда Израиль с помощью США, Великобритании и Франции смог сбить иранский шквал из более чем 300 снарядов, включая беспилотники, крылатые и баллистические ракеты, с вероятностью перехвата 99%. В результате этой атаки серьезно пострадал только один человек.
На этот раз американские чиновники опасаются, что иранская атака может сопровождаться еще более синхронными ударами «Хезболлы» и других союзников Тегерана в регионе, включая йеменских хуситов и ополченцев в Ираке, в попытке перегрузить израильские системы обороны. Ожидается, что Иран и «Хезболла» атакуют Израиль в ответ на убийство в Бейруте Фуада Шукра, высокопоставленного командира «Хезболлы», и лидера «Хамаса» Исмаила Хании в Тегеране.
6 августа лидер «Хезболлы» Хасан Насрулла сообщил о подготовке совместной атаки на Израиль из Ирана, Йемена и Ливана. По его словам, у Ливана есть ракетное оружие, которое уничтожит несколько израильских военных заводов «менее чем за один час».