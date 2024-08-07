WSJ: «Железный купол» Израиля может не справиться с атаками Ирана и союзников

За последнее десятилетие разработанная в США и Израиле система «Железный купол» стала, как утверждается, ведущей в мире системой, сбивающей ракеты малой дальности и снижающей угрозу от оружия, выпущенного военизированными группировками, в частности «Хамасом», по населенным пунктам. При этом возможности Ирана и базирующейся в Ливане «Хезболлы» – это другой вопрос, указывает издание. У Ирана есть беспилотники и баллистические ракеты, которые «Железный купол» не в состоянии остановить. А «Хезболла» располагает арсеналом из десятков тысяч минометов, ракет и ракет с точным наведением, которые могут угрожать перегрузить оборону страны.