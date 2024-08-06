The Times of Israel: Канада готовит эвакуацию дипломатов из Израиля
Посольство Канады в Израиле 7 августа эвакуирует семьи дипломатов из страны из-за угрозы возможной атаки со стороны Ирана и его союзников. Об этом сообщает The Times of Israel.
Ситуация на Ближнем Востоке еще сильнее обострилась после гибели нескольких лидеров «Хамаса» и «Хезболлы». 30 июля Израиль атаковал Бейрут, что привело к гибели одного из командиров вооруженных формирований «Хезболлы» Фуада Шукера. Утверждалось, что он ответственен за ракетный удар по друзской деревне Мадждаль-Шамс на Голанских высотах 27 июля, в результате которого погибли 12 человек. 31 июля стало известно о гибели главы политбюро «Хамас» Исмаила Хании в Тегеране. Движение возложило ответственность за убийство на Израиль. 1 августа пресс-служба армии Израиля сообщила также о ликвидации главы военного крыла «Хамаса» Мухаммеда Дейфа в результате авиаудара по Газе.
На этом фоне авиакомпания United Airlines прекратила регулярные перелеты в Тель-Авив по соображениям безопасности, сообщило агентство Reuters со ссылкой на пресс-службу компании. 5 августа МИД Нидерландов призвал подданных королевства воздержаться от поездок в Израиль. Посольства США и Великобритании в Бейруте призвали своих граждан покинуть Ливан. Швеция также временно закрыло посольство в Ливане.
6 августа лидер ливанской группировки «Хезболла» Хасан Насрулла сообщил, что совместная атака на Израиль готовятся из Ирана, Йемена и Ливана. По его словам, у Ливана есть ракетное оружие, которое уничтожит несколько израильских военных заводов «менее чем за один час».