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The Times of Israel: Канада готовит эвакуацию дипломатов из Израиля

Ведомости

Посольство Канады в Израиле 7 августа эвакуирует семьи дипломатов из страны из-за угрозы возможной атаки со стороны Ирана и его союзников. Об этом сообщает The Times of Israel.

Ситуация на Ближнем Востоке еще сильнее обострилась после гибели нескольких лидеров «Хамаса» и «Хезболлы». 30 июля Израиль атаковал Бейрут, что привело к гибели одного из командиров вооруженных формирований «Хезболлы» Фуада Шукера. Утверждалось, что он ответственен за ракетный удар по друзской деревне Мадждаль-Шамс на Голанских высотах 27 июля, в результате которого погибли 12 человек. 31 июля стало известно о гибели главы политбюро «Хамас» Исмаила Хании в Тегеране. Движение возложило ответственность за убийство на Израиль. 1 августа пресс-служба армии Израиля сообщила также о ликвидации главы военного крыла «Хамаса» Мухаммеда Дейфа в результате авиаудара по Газе.

На этом фоне авиакомпания United Airlines прекратила регулярные перелеты в Тель-Авив по соображениям безопасности, сообщило агентство Reuters со ссылкой на пресс-службу компании. 5 августа МИД Нидерландов призвал подданных королевства воздержаться от поездок в Израиль. Посольства США и Великобритании в Бейруте призвали своих граждан покинуть Ливан. Швеция также временно закрыло посольство в Ливане.

6 августа лидер ливанской группировки «Хезболла» Хасан Насрулла сообщил, что совместная атака на Израиль готовятся из Ирана, Йемена и Ливана. По его словам, у Ливана есть ракетное оружие, которое уничтожит несколько израильских военных заводов «менее чем за один час».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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