Нидерланды призвали подданных воздержаться от поездок в Израиль
МИД Нидерландов призвал подданных королевства воздержаться от поездок в Израиль. Об этом пишет NL Times.
На карте МИД Нидерландов Израиль полностью окрашен в красный цвет, который означает, что поездки туда не рекомендуются. Подданным, находящимся на территории еврейского государства, рекомендуется покинуть страну.
«Вероятность нападения Ирана и его союзников на Израиль высока», – говорится в рекомендациях для путешественников.
30 июля Израиль атаковал Бейрут, что привело к гибели одного из командиров вооруженных формирований «Хезболлы» Фуада Шукера. Утверждалось, что он ответственен за ракетный удар по друзской деревне Мадждаль-Шамс на Голанских высотах 27 июля, в результате которого погибли 12 человек.
Вскоре после этого Израиль ударил по резиденции главы политбюро группировки «Хамас» Исмаила Хании в Тегеране. Хания, который прибыл в Иран для участия в церемонии инаугурации нового президента Ирана Масуда Пезешкиана, погиб. Движение «Хамас» возложило ответственность за убийство на Израиль и назвало случившееся терактом. Иран пообещал отомстить за смерть Хании «в соответствующее время и в соответствующем месте».
Госсекретарь США Тони Блинкен предупредил глав МИД «группы семи» (G7), что атака Ирана и ливанской группировки «Хезболла» на Израиль может начаться уже 5 августа, сообщало Axios со ссылкой на три источника. По данным издания, Блинкен созвал конференцию с целью координации с союзниками для оказания дипломатического давления на Иран и «Хезболлу», чтобы свести к минимуму их ответ на гибель Хании.
В этот же день Ynet со ссылкой на источник писало, что Израиль может нанести превентивный удар для сдерживания Ирана, если разведка представит доказательства подготовки Тегерана к нападению.