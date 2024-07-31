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United Airlines прекращает регулярные рейсы в Тель-Авив

Ведомости

Авиакомпания United Airlines прекращает регулярные перелеты в Тель-Авив по соображениям безопасности, сообщило агентство Reuters со ссылкой на пресс-службу компании.

«Мы продолжаем внимательно следить за ситуацией и будем принимать решения о возобновлении обслуживания, уделяя особое внимание безопасности наших клиентов и экипажей», – сказано в сообщении.

Атаки Израиля по Ливану и убийство главы политбюро палестинского радикального движения «Хамас» Исмаила Хании повлекли за собой эскалацию в регионе. В результате удара ЦАХАЛа по Бейруту погиб один из командиров вооруженных формирований шиитского движения «Хезболла» – Фуад Шукер. 31 июля в Тегеране погиб Хания, движение «Хамас» возложило ответственность за случившееся на Израиль и назвало это терактом.

Газета The New York Times со ссылкой на трех иранских чиновников сообщила, что верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи приказал нанести удар по Израилю в ответ на убийство Хании. Отомстить пообещал и президент страны Масуд Пезешкиан. Внешнеполитическое ведомство Ирана также отметило, что государство имеет право на ответ. Атаку, которая привела к гибели главы политбюро «Хамаса», осудили ряд стран, в том числе Россия.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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