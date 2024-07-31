United Airlines прекращает регулярные рейсы в Тель-Авив
Авиакомпания United Airlines прекращает регулярные перелеты в Тель-Авив по соображениям безопасности, сообщило агентство Reuters со ссылкой на пресс-службу компании.
«Мы продолжаем внимательно следить за ситуацией и будем принимать решения о возобновлении обслуживания, уделяя особое внимание безопасности наших клиентов и экипажей», – сказано в сообщении.
Атаки Израиля по Ливану и убийство главы политбюро палестинского радикального движения «Хамас» Исмаила Хании повлекли за собой эскалацию в регионе. В результате удара ЦАХАЛа по Бейруту погиб один из командиров вооруженных формирований шиитского движения «Хезболла» – Фуад Шукер. 31 июля в Тегеране погиб Хания, движение «Хамас» возложило ответственность за случившееся на Израиль и назвало это терактом.
Газета The New York Times со ссылкой на трех иранских чиновников сообщила, что верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи приказал нанести удар по Израилю в ответ на убийство Хании. Отомстить пообещал и президент страны Масуд Пезешкиан. Внешнеполитическое ведомство Ирана также отметило, что государство имеет право на ответ. Атаку, которая привела к гибели главы политбюро «Хамаса», осудили ряд стран, в том числе Россия.