United Airlines прекращает регулярные рейсы в Тель-Авив

Атаки Израиля по Ливану и убийство главы политбюро палестинского радикального движения «Хамас» Исмаила Хании повлекли за собой эскалацию в регионе. В результате удара ЦАХАЛа по Бейруту погиб один из командиров вооруженных формирований шиитского движения «Хезболла» – Фуад Шукер. 31 июля в Тегеране погиб Хания, движение «Хамас» возложило ответственность за случившееся на Израиль и назвало это терактом.