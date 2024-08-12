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Lufthansa продлила приостановку рейсов в Тель-Авив, Тегеран, Бейрут и Амман

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Авиакомпании, которые входят в концерн Lufthansa Group, продлили приостановку полетов в Тель-Авив, Тегеран, Бейрут и Амман до 21 августа, сообщается на сайте группы.

«На основании текущего анализа безопасности Lufthansa Group снова корректирует свои полеты на Ближний Восток. Все рейсы в Амман, Бейрут, Эрбиль, Тегеран и Тель-Авив приостановлены до среды, 21 августа, включительно», – говорится в сообщении. Пассажиры, которые забронировали билеты до 31 августа, могут бесплатно отказаться от поездки.

До этого Lufthansa приостанавливала полеты до 13 августа включительно. Авиакомпании по всему миру начали отменять рейсы в Израиль после новостей о возможной атаке Ирана. Свои рейсы в Израиль также отменили авиакомпании Air India, Delta, United Airlines, Austrian Airlines и Brussels Airlines.

Очередное обострение ситуации на Ближнем Востоке началось в связи с гибелью в конце июля – начале августа командира вооруженных формирований «Хезболлы» Фуада Шукера, главы политбюро радикального палестинского движения «Хамас» Исмаила Хании и руководителя военного крыла «Хамаса» Мухаммеда Дейфа. Ответственность за их гибель группировки возложили на Израиль.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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