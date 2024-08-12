Lufthansa продлила приостановку рейсов в Тель-Авив, Тегеран, Бейрут и Амман
Авиакомпании, которые входят в концерн Lufthansa Group, продлили приостановку полетов в Тель-Авив, Тегеран, Бейрут и Амман до 21 августа, сообщается на сайте группы.
«На основании текущего анализа безопасности Lufthansa Group снова корректирует свои полеты на Ближний Восток. Все рейсы в Амман, Бейрут, Эрбиль, Тегеран и Тель-Авив приостановлены до среды, 21 августа, включительно», – говорится в сообщении. Пассажиры, которые забронировали билеты до 31 августа, могут бесплатно отказаться от поездки.
До этого Lufthansa приостанавливала полеты до 13 августа включительно. Авиакомпании по всему миру начали отменять рейсы в Израиль после новостей о возможной атаке Ирана. Свои рейсы в Израиль также отменили авиакомпании Air India, Delta, United Airlines, Austrian Airlines и Brussels Airlines.
Очередное обострение ситуации на Ближнем Востоке началось в связи с гибелью в конце июля – начале августа командира вооруженных формирований «Хезболлы» Фуада Шукера, главы политбюро радикального палестинского движения «Хамас» Исмаила Хании и руководителя военного крыла «Хамаса» Мухаммеда Дейфа. Ответственность за их гибель группировки возложили на Израиль.