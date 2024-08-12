Lufthansa продлила приостановку рейсов в Тель-Авив, Тегеран, Бейрут и Амман

«На основании текущего анализа безопасности Lufthansa Group снова корректирует свои полеты на Ближний Восток. Все рейсы в Амман, Бейрут, Эрбиль, Тегеран и Тель-Авив приостановлены до среды, 21 августа, включительно», – говорится в сообщении. Пассажиры, которые забронировали билеты до 31 августа, могут бесплатно отказаться от поездки.