Постпредство РФ при ООН призвало Совбез посетить Ближний Восток для деэскалации
Совбез ООН должен посетить Ближний Восток, если это поможет в деэскалации ситуации в регионе. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский во время заседания.
«Призываем Совет <...> сообща подумать, какие меры Совбез мог бы принять для деэскалации в Газе и в регионе в целом. Если для этого необходим визит Совета Безопасности на земле, то его нужно провести», – сказал он.
Полянский подчеркнул, что в противном случае складывается «странная ситуация» – от подразделений секретариата ожидают активного присутствия в зоне конфликта и выполнения мандатов, а Совбез довольствуется информацией из докладов и открытых источников. По словам представителя РФ, Ближний Восток должен быть приоритетным направлением для визита Совета, при этом поездки не должны превращаться «в политический туризм в комфортных локациях».
Бои в районе сектора Газа продолжаются с 7 октября 2023 г. после нападения движения «Хамас» на южные территории Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками. ЦАХАЛ в ответ начала операцию «Железные мечи». Очередное обострение ситуации на Ближнем Востоке началось в конце июля-начале августа после гибели высокопоставленных представителей движений «Хезболла» и «Хамас».
13 августа состоялись переговоры президента России Владимира Путина и лидера Палестины Махмуда Аббаса. Глава РФ заверил, что Россия не оставит без внимания ситуацию на Ближнем Востоке и выступает за мирное урегулирование конфликта. Лидеры стран сошлись на том, что решения ООН и других международных организаций по поводу конфликта игнорируются. Аббас во время переговоров отметил, что это делается из-за давления США.