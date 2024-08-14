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Постпредство РФ при ООН призвало Совбез посетить Ближний Восток для деэскалации

Ведомости

Совбез ООН должен посетить Ближний Восток, если это поможет в деэскалации ситуации в регионе. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский во время заседания.

«Призываем Совет <...> сообща подумать, какие меры Совбез мог бы принять для деэскалации в Газе и в регионе в целом. Если для этого необходим визит Совета Безопасности на земле, то его нужно провести», – сказал он.

Полянский подчеркнул, что в противном случае складывается «странная ситуация» – от подразделений секретариата ожидают активного присутствия в зоне конфликта и выполнения мандатов, а Совбез довольствуется информацией из докладов и открытых источников. По словам представителя РФ, Ближний Восток должен быть приоритетным направлением для визита Совета, при этом поездки не должны превращаться «в политический туризм в комфортных локациях».

Бои в районе сектора Газа продолжаются с 7 октября 2023 г. после нападения движения «Хамас» на южные территории Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками. ЦАХАЛ в ответ начала операцию «Железные мечи». Очередное обострение ситуации на Ближнем Востоке началось в конце июля-начале августа после гибели высокопоставленных представителей движений «Хезболла» и «Хамас».

13 августа состоялись переговоры президента России Владимира Путина и лидера Палестины Махмуда Аббаса. Глава РФ заверил, что Россия не оставит без внимания ситуацию на Ближнем Востоке и выступает за мирное урегулирование конфликта. Лидеры стран сошлись на том, что решения ООН и других международных организаций по поводу конфликта игнорируются. Аббас во время переговоров отметил, что это делается из-за давления США.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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