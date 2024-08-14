The Economist: США планируют нарастить потенциал ядерных сил

Источники в администрации Байдена осторожно говорят, что текущий арсенал способен ответить на угрозы сейчас, но его может не хватить. Они также сообщают, что все еще надеются на соглашения об ограничении ядерного оружия. Как будет проходить наращивание ядерного арсенала, также зависит от будущего президента США, подчеркивает журнал, в случае с кандидатом от демократов Камалой Харрис – темпы будут ниже и менее агрессивными, нежели в случае победы республиканца Дональда Трампа, который часто апеллировал к необходимости наращивания сдерживающего фактора во время своего президентского срока.