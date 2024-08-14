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The Economist: США планируют нарастить потенциал ядерных сил

Ведомости

Власти США готовятся к новой гонке ядерного вооружения на фоне пессимистичных прогнозов относительно способности вести боевые действия на три фронта: Россия, Китай и КНДР. Об этом пишет журнал The Economist.

Сообщается, что администрация президента Джо Байдена начала готовиться к тому, что до недавнего времени «казалось немыслимым», а именно к расширению развернутых ядерных сил США после десятилетий глубоких сокращений. Наращивание арсенала может начаться после 2026 г., то есть после прекращения действия договора между Россией и США об ограничении ядерных сил.

Источники в администрации Байдена осторожно говорят, что текущий арсенал способен ответить на угрозы сейчас, но его может не хватить. Они также сообщают, что все еще надеются на соглашения об ограничении ядерного оружия. Как будет проходить наращивание ядерного арсенала, также зависит от будущего президента США, подчеркивает журнал, в случае с кандидатом от демократов Камалой Харрис – темпы будут ниже и менее агрессивными, нежели в случае победы республиканца Дональда Трампа, который часто апеллировал к необходимости наращивания сдерживающего фактора во время своего президентского срока.

7 июня президент РФ Владимир Путин допустил внесение изменений в доктрину о применении ядерного оружия. Он также добавил, что исключительный случай, когда ядерное оружие могло бы быть применено согласно доктрине, не наступил и у России сейчас нет такой необходимости.

Действующая военная доктрина России была утверждена президентом в 2014 г. Согласно документу, РФ оставляет за собой право применить ядерное оружие в ответ на применение против нее или ее союзников ядерного и других видов оружия массового поражения, а также в случае агрессии с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства. Решение о применении ядерного оружия принимается президентом.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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