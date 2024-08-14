The Economist: США планируют нарастить потенциал ядерных сил
Власти США готовятся к новой гонке ядерного вооружения на фоне пессимистичных прогнозов относительно способности вести боевые действия на три фронта: Россия, Китай и КНДР. Об этом пишет журнал The Economist.
Сообщается, что администрация президента Джо Байдена начала готовиться к тому, что до недавнего времени «казалось немыслимым», а именно к расширению развернутых ядерных сил США после десятилетий глубоких сокращений. Наращивание арсенала может начаться после 2026 г., то есть после прекращения действия договора между Россией и США об ограничении ядерных сил.
Источники в администрации Байдена осторожно говорят, что текущий арсенал способен ответить на угрозы сейчас, но его может не хватить. Они также сообщают, что все еще надеются на соглашения об ограничении ядерного оружия. Как будет проходить наращивание ядерного арсенала, также зависит от будущего президента США, подчеркивает журнал, в случае с кандидатом от демократов Камалой Харрис – темпы будут ниже и менее агрессивными, нежели в случае победы республиканца Дональда Трампа, который часто апеллировал к необходимости наращивания сдерживающего фактора во время своего президентского срока.
7 июня президент РФ Владимир Путин допустил внесение изменений в доктрину о применении ядерного оружия. Он также добавил, что исключительный случай, когда ядерное оружие могло бы быть применено согласно доктрине, не наступил и у России сейчас нет такой необходимости.
Действующая военная доктрина России была утверждена президентом в 2014 г. Согласно документу, РФ оставляет за собой право применить ядерное оружие в ответ на применение против нее или ее союзников ядерного и других видов оружия массового поражения, а также в случае агрессии с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства. Решение о применении ядерного оружия принимается президентом.