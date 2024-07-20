В США опубликовали рассекреченные данные о запасах ядерного оружия
США в сентябре прошлого года располагали 3748 ядерными боеголовками, сообщило со ссылкой на рассекреченную информацию о запасах ядерного оружия Национальное агентство по ядерной безопасности США (NNSA).
По состоянию на сентябрь 2023 г. у США насчитывалось 3748 ядерных боеголовок. Такое количество арсенала на 88% ниже, чем в 1967 г., когда Вашингтон располагал максимальным числом боеголовок – 31 255 единиц.
С 1994 г. США демонтировали 12 088 ядерных боеголовок, а с 30 сентября 2020 г. – 405. Еще примерно 2000 дополнительных боеголовок сейчас выведены из эксплуатации и ожидают демонтажа, говорится в заявлении. С 1991 г. количество нестратегического (тактического) ядерного оружия США сократилось более чем на 90%, сообщило NNSA.
В мае 2010 г. администрация президента Барака Обамы объявила, что США больше не будут засекречивать данные о своем ядерном арсенале. Всего, согласно распространенной Пентагоном справке, у США насчитывалось по состоянию на 30 сентября 2009 г. 5113 боеголовок.
Девять ядерных держав – США, Россия, Великобритания, Франция, Китай, Индия, Пакистан, КНДР и Израиль (официально не признавал наличие у себя ядерного орудия) – «продолжают модернизировать свои арсеналы», сообщалось в июне 2023 г. в ежегодном аналитическом отчете Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI). Из общего глобального запаса, составлявшего примерно 12 512 боеголовок на январь 2023 г., 9576 находились на военных складах для потенциального использования – на 86 больше, чем в январе 2022 г.