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В США опубликовали рассекреченные данные о запасах ядерного оружия

Ведомости

США в сентябре прошлого года располагали 3748 ядерными боеголовками, сообщило со ссылкой на рассекреченную информацию о запасах ядерного оружия Национальное агентство по ядерной безопасности США (NNSA).

По состоянию на сентябрь 2023 г. у США насчитывалось 3748 ядерных боеголовок. Такое количество арсенала на 88% ниже, чем в 1967 г., когда Вашингтон располагал максимальным числом боеголовок – 31 255 единиц.

С 1994 г. США демонтировали 12 088 ядерных боеголовок, а с 30 сентября 2020 г. – 405. Еще примерно 2000 дополнительных боеголовок сейчас выведены из эксплуатации и ожидают демонтажа, говорится в заявлении. С 1991 г. количество нестратегического (тактического) ядерного оружия США сократилось более чем на 90%, сообщило NNSA.

В мае 2010 г. администрация президента Барака Обамы объявила, что США больше не будут засекречивать данные о своем ядерном арсенале. Всего, согласно распространенной Пентагоном справке, у США насчитывалось по состоянию на 30 сентября 2009 г. 5113 боеголовок.

Девять ядерных держав – США, Россия, Великобритания, Франция, Китай, Индия, Пакистан, КНДР и Израиль (официально не признавал наличие у себя ядерного орудия) – «продолжают модернизировать свои арсеналы», сообщалось в июне 2023 г. в ежегодном аналитическом отчете Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI). Из общего глобального запаса, составлявшего примерно 12 512 боеголовок на январь 2023 г., 9576 находились на военных складах для потенциального использования – на 86 больше, чем в январе 2022 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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