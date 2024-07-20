В США опубликовали рассекреченные данные о запасах ядерного оружия

Девять ядерных держав – США, Россия, Великобритания, Франция, Китай, Индия, Пакистан, КНДР и Израиль (официально не признавал наличие у себя ядерного орудия) – «продолжают модернизировать свои арсеналы», сообщалось в июне 2023 г. в ежегодном аналитическом отчете Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI). Из общего глобального запаса, составлявшего примерно 12 512 боеголовок на январь 2023 г., 9576 находились на военных складах для потенциального использования – на 86 больше, чем в январе 2022 г.