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FT: Запад будет склонять Украину к переговорам, даже если Трамп проиграет

Ведомости

Запад будет принуждать Украину к мирным переговорам, даже если в предстоящих выборах кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп проиграет, пишет Financial Times.

«Киев знает, что на него будет оказываться все большее давление с целью переговоров о прекращении войны, особенно (но не только), если Дональд Трамп вернется в Белый дом после президентских выборов в ноябре», – говорится в статье.

По словам нескольких советников экс-президента США, Трамп при возможном урегулировании конфликта на Украине может выдвинуть следующее предложение: «неформальная уступка территорий в обмен на западные гарантии безопасности». В публикации также отмечается, что при нынешнем уровне военной поддержки со стороны западных стран и мобилизации у Украины нет «жизнеспособного среднесрочного пути к победе».

В июне Трамп пообещал, что в случае победы на президентских выборах добьется мирного урегулирования конфликта на Украине еще до своей инаугурации. До этого он также неоднократно заявлял, что боевые действия будут прекращены сразу после его избрания. В марте 2023 г. он заверил, что завершил бы боевые действия за сутки.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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