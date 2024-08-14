FT: Запад будет склонять Украину к переговорам, даже если Трамп проиграет
Запад будет принуждать Украину к мирным переговорам, даже если в предстоящих выборах кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп проиграет, пишет Financial Times.
«Киев знает, что на него будет оказываться все большее давление с целью переговоров о прекращении войны, особенно (но не только), если Дональд Трамп вернется в Белый дом после президентских выборов в ноябре», – говорится в статье.
По словам нескольких советников экс-президента США, Трамп при возможном урегулировании конфликта на Украине может выдвинуть следующее предложение: «неформальная уступка территорий в обмен на западные гарантии безопасности». В публикации также отмечается, что при нынешнем уровне военной поддержки со стороны западных стран и мобилизации у Украины нет «жизнеспособного среднесрочного пути к победе».
В июне Трамп пообещал, что в случае победы на президентских выборах добьется мирного урегулирования конфликта на Украине еще до своей инаугурации. До этого он также неоднократно заявлял, что боевые действия будут прекращены сразу после его избрания. В марте 2023 г. он заверил, что завершил бы боевые действия за сутки.