FT: Запад будет склонять Украину к переговорам, даже если Трамп проиграет

В июне Трамп пообещал, что в случае победы на президентских выборах добьется мирного урегулирования конфликта на Украине еще до своей инаугурации. До этого он также неоднократно заявлял, что боевые действия будут прекращены сразу после его избрания. В марте 2023 г. он заверил, что завершил бы боевые действия за сутки.