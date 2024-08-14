В бундесвере подтвердили расследование возможной диверсии в казармах Кельна
Казармы авиабазы бундесвера в одном из районов Кельна были опечатаны в связи с проведением расследования возможной диверсии, подтвердил официальный представитель минобороны страны Арне Коллац. О том, что на территорию могли проникнуть злоумышленники и загрязнить питьевую воду, ранее 14 августа сообщил немецкий журнал Der Spiegel.
«Я могу подтвердить, что доступ к казарме перекрыт, потому что есть подозрение на попытку или же на осуществившееся вторжение. Также есть подозрение на диверсию», – сказал Коллац в ходе брифинга (цитата по «РИА Новости»).
Он добавил, что в расследовании задействованы службы госбезопасности ФРГ.
По данным Der Spiegel, на одном из участков ограждения территории казарм было обнаружено отверстие, через которое, предположительно, могли проникнуть преступники. Служащих призвали быть внимательными и не употреблять питьевую воду (на объекте есть собственная водопроводная станция). Всего в казармах бундесвера базируются 4300 военных и 1200 гражданских служащих.
Позже газета Süddeutsche Zeitung также сообщила, что из-за подозрений в возможном саботаже база НАТО в немецком городе Гейленкирхене тоже была опечатана.