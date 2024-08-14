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В бундесвере подтвердили расследование возможной диверсии в казармах Кельна

Ведомости

Казармы авиабазы бундесвера в одном из районов Кельна были опечатаны в связи с проведением расследования возможной диверсии, подтвердил официальный представитель минобороны страны Арне Коллац. О том, что на территорию могли проникнуть злоумышленники и загрязнить питьевую воду, ранее 14 августа сообщил немецкий журнал Der Spiegel.

«Я могу подтвердить, что доступ к казарме перекрыт, потому что есть подозрение на попытку или же на осуществившееся вторжение. Также есть подозрение на диверсию», – сказал Коллац в ходе брифинга (цитата по «РИА Новости»).

Он добавил, что в расследовании задействованы службы госбезопасности ФРГ.

По данным Der Spiegel, на одном из участков ограждения территории казарм было обнаружено отверстие, через которое, предположительно, могли проникнуть преступники. Служащих призвали быть внимательными и не употреблять питьевую воду (на объекте есть собственная водопроводная станция). Всего в казармах бундесвера базируются 4300 военных и 1200 гражданских служащих.

Позже газета Süddeutsche Zeitung также сообщила, что из-за подозрений в возможном саботаже база НАТО в немецком городе Гейленкирхене тоже была опечатана.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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